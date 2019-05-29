С участием заведующего отделением дневного пребывания для инвалидов ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Борисовского района» Марины Николаевны Корнюшко на тему: «Работа с инвалидами в ГУ «ТЦСОН Борисовского района».
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«Прямая телефонная линия»
30.05.2019 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
С участием заведующего отделением дневного пребывания для инвалидов ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Борисовского района» Марины Николаевны Корнюшко на тему: «Работа с инвалидами в ГУ «ТЦСОН Борисовского района».
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30 мая 2019 года с 11.00 до 12.00 состоится «прямая телефонная линия» по телефону 74-43-94.
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