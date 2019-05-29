Кто хочет помериться клумбами? В Могилеве проходит конкурс для горожан

Источник материала: Tut.by

Конкурс на самую красивую городскую клумбу во дворе, созданную жителями, объявили в Могилеве. До 5 июня нужно успеть отправить ее снимок организаторам и ждать результатов.





Фото клумбы, а также контактные данные — фамилию и имя, контактный номер — нужно выслать на адрес cgimogilev@gmail.com, в теме письма указать «Зеленый Могилев».

Победителей конкурса ожидают наборы по уходу за городскими огородами и другие подарки.

Возможно, кто-то вдохновится или уже взял как пример «Французский огород» , который 3 года назад сделали во дворе многоэтажек Центр городских инициатив и школа городских инициатив «Теплица».

Конкурс проводит кампания «Зеленый Могилев», которая организована выпускниками Лаборатории местного активизма при поддержке инициативы «Сохраним Печерский лесопарк».