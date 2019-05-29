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Кто хочет помериться клумбами? В Могилеве проходит конкурс для горожан
30.05.2019 11:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Конкурс на самую красивую городскую клумбу во дворе, созданную жителями, объявили в Могилеве. До 5 июня нужно успеть отправить ее снимок организаторам и ждать результатов.
Фото клумбы, а также контактные данные — фамилию и имя, контактный номер — нужно выслать на адрес cgimogilev@gmail.com, в теме письма указать «Зеленый Могилев».
Победителей конкурса ожидают наборы по уходу за городскими огородами и другие подарки.
Возможно, кто-то вдохновится или уже взял как пример
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Победители конкурса получат наборы по уходу за городскими огородами и другие подарки.
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