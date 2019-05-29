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В СШ №7 наградили победителей районных и областных олимпиад

30.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

29 мая в средней школе № 7 г. Сморгони в очередной раз прошел один из самых красивых праздников – церемония награждения победителей районных и областных олимпиад «Созвездие талантов». В актовом зале собрались учителя, учащиеся и родители, совместный труд которых достиг высоких результатов в этом учебном году: 66 ребят школы завоевали 87 дипломов на районном этапе, четверо стали призерами областного этапа.

Имена наших учащихся в 2018/2019 учебном году зажглись на школьном небосклоне в созвездии точных наук,  любителей слова, природоведческих и исторических наук, созвездии вселенского масштаба.

Трогательным и волнительным было награждение самых юных звездочек школы – ребят четвертых классов, которые получили свои первые награды на районной олимпиаде по белорусскому, русскому языку и математике.

От имени учителей, подготовивших призёров олимпиад, со словами благодарности к ученикам и родителям обратилась учитель белорусского языка и литературы Валентина Войнилко.

Волнительно и душевно прозвучали слова признательности педагогам от лица родителей из уст Светланы Лобковой – мамы призёра областного  этапа олимпиады по белорусскому языку и литературе Елизаветы Лобковой.

«Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он совершенный учитель», – писал Л. Н. Толстой. Эти слова великого классика Ева Шеверенко, участница заключительного (республиканского) этапа олимпиады по русскому языку и литературе продолжила трогательным обращением к совершенным педагогам седьмой школы, которые многие годы накапливают знания, чтобы потом передать их своим ученикам.

В СШ №7 наградили победителей районных и областных олимпиад

В СШ №7 наградили победителей районных и областных олимпиад

В СШ №7 наградили победителей районных и областных олимпиад

Праздник  прошел в торжественной и теплой атмосфере большой дружной семьи: добрые слова, улыбки, стихи, музыкальные и танцевальные номера… Организаторами праздника были созданы все условия, чтобы каждый из присутствующих получил заряд бодрости и вдохновения на новые победы и достижения, ведь «если звезды зажигают – значит  – это кому-нибудь нужно!»

Мария ГОВИЧ, учитель русского языка и литературы средней школы № 7 г. Сморгони.

 
 
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29 мая в средней школе № 7 г. Сморгони в очередной раз прошел один из самых красивых праздников – церемония награждения победителей районных и областных олимпиад...
 
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