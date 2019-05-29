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Последствия непогоды 29 мая: размытые дороги, поврежденные машины, пожары из-за молнии

30.05.2019 12:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Грозовой фронт, который прошел 29 мая, валил деревья, размыл дороги и даже сорвал крышу с дома, сообщает пресс-служба МЧС.

Порывы ветра достигали 13 метров в секунду. Из-за этого в столице сорвало крышу с дома по улице Багратиона, 51, — это здание церкви евангельских христиан. Службы из-за происшествия временно приостановлены.


Фото: МЧС Минска

Кроме того, вечером в Минске за час выпало 20 мм осадков, около трети среднемесячной нормы. Оказались подтоплены 5 участков дорог, а движение 19 троллейбусных маршрутов — приостановлено на час.

Две дороги оказались разрушены в Воложинском районе из-за дождя, который продолжался примерно три часа. Уничтожен участок асфальтной дороги Р-54 размером 15 на 30 метров между деревнями Першаи и Скрундевщина. А также участок дороги 10 на 20 метров уже в самих Першаях. К счастью, пострадавших нет; сейчас идет ремонт.















Такие реки после дождя разлились в деревне Полубовцы, Воложинский район Фото: читатель TUT.BY Александр

Отмечено 11 случаев падения деревьев: 6 в Минске, а еще 5 — в Витебской области. Из-за них повреждены 7 легковых машин.

Поздно вечером 29 мая два пожара произошли в одной деревне Калинковичского района — Михновичах. Сначала в 20.20 поступил звонок о горящем жилом доме. В итоге сгорела крыша, повреждены стены и вещи внутри.


Фото: пресс-служба МЧС

А через 20 минут неподалеку загорелся еще один, нежилой дом. Огонь повредил фронтон здания.

«Рассматриваемая версия причины пожара — проявление сил природы (молния)», — рассказали в МЧС.

Напомним, синоптики продлили оранжевый уровень опасности и на четверг, 30 мая. По юго-востоку республики ожидаются грозы, местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с, по Гомельской и востоку Могилевской области в отдельных районах град.

 
Теги: Минск
 
 
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