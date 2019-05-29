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Последствия непогоды 29 мая: размытые дороги, поврежденные машины, пожары из-за молнии
30.05.2019 12:12 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Грозовой фронт, который прошел 29 мая, валил деревья, размыл дороги и даже сорвал крышу с дома,
Порывы ветра достигали 13 метров в секунду. Из-за этого в столице
Кроме того, вечером в Минске за час выпало 20 мм осадков, около трети среднемесячной нормы. Оказались подтоплены 5 участков дорог, а движение 19 троллейбусных маршрутов — приостановлено на час.
Две дороги оказались
Отмечено 11 случаев падения деревьев: 6 в Минске, а еще 5 — в Витебской области. Из-за них повреждены 7 легковых машин.
Поздно вечером 29 мая два пожара произошли в одной деревне Калинковичского района — Михновичах. Сначала в 20.20 поступил звонок о горящем жилом доме. В итоге сгорела крыша, повреждены стены и вещи внутри.
А через 20 минут неподалеку загорелся еще один, нежилой дом. Огонь повредил фронтон здания.
«Рассматриваемая версия причины пожара — проявление сил природы (молния)», —
Напомним, синоптики
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О результатах непогоды рассказали в МЧС.
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