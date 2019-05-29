Автослесарь в 32 года уехал в деревню с планами выращивать огурцы, а стал местным депутатом

Источник материала: Tut.by

Как думаете, просто ли взять и все в своей жизни поменять? Бросить работу, переехать в деревню и завести хозяйство? Алексей Карпович родом из Минска, работал автослесарем, а в 32 года решил перебраться в деревню. Продал дом в Минске и поселился в Рудне Пильнянской, возле Налибокской пущи. Мужчина строит дом, планирует зарабатывать на хозяйстве, взял на содержание двоих помощников (один даже с криминальным прошлым), а еще он стал местным депутатом. Алексей говорит, что «обрывает телефоны властям», когда в деревне нужно вывезти мусор или отремонтировать дорогу. В общем, деревенская жизнь с социальной нагрузкой. Мы съездили в Рудню Пильнянскую и узнали, как живется в деревне, не страшно ли начинать бизнес в селе и что может сделать депутат для деревни.