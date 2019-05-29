Приедут ли на Европейские игры туристы, сколько билетов продано и сложно ли найти в это время жилье

Источник материала: Tut.by

Через три недели в Беларуси начнутся II Европейские игры. Город уже давно украсили, на улицах горожан встречает талисман игр — лисенок Лесик. Сейчас сложно сказать, сколько туристов приедут на игры. Но, по оценкам экспертов, их будет точно меньше, чем во время Чемпионата мира по хоккею, да и ажиотажа пока нет.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

На игры ждут не менее 30 тысяч туристов, но спрос пока невысокий

II Европейские игры в Минске пройдут с 21−30 июня. Из 190 тысяч билетов на конец мая уже продали около 100 тысяч. Продажи стартовали 1 декабря 2018 года.

В Дирекции II Европейских игр отмечают, что наибольшим спросом пользуются соревнования по пляжному футболу, каратэ, легкой атлетике, гимнастическим видам. Популярны билеты и на торжественные церемонии открытия и закрытия.

Ранее организаторы рассказывали , что ежедневно билеты покупают в более чем 50 странах мира, в том числе и неевропейских. Среди покупателей билетов есть жители Австралии, США, Объединенных Арабских Эмиратов, Таиланда, Китая, Камбоджи, Лаоса, Пакистана.

Чего скрывать, страна ждет туристов. Игры — это дополнительная возможность открыть себя для иностранцев и заработать. На соревнования ждут не менее 30 тысяч болельщиков, а это меньше чем во время Чемпионата мира по хоккею. Тогда их было около 70 тысяч . Но здесь объяснение простое: хоккей популярный вид спорта, да и Чемпионат по хоккею более раскрученное мероприятие, чем Европейские игры.

Первые Европейские игры прошли в Баку в 2015 году. Местные говорят, что там не было толп туристов.

— Туристов на I Европейских игра было очень мало, сейчас у нас финал Лиги Европы по футболу, вот сюда приехало очень много иностранцев. А на Европейские игры ездили в основном по приглашениям и за счет нашего бюджета. Сами игры, на мой взгляд, оказались абсолютно нерентабельными, и как болельщик со стажем могу сказать, что они были совсем неинтересными. Их проводили для имиджа, — вспоминает журналист из Баку Шахин Рзаев.

Редактор сайта www.toursoyuz.by Лилия Кобзик рассказывает, что она была в рекламном туре накануне игр в Баку.

— Видела, как они отстраивались. Строили в Баку целые кварталы шикарных дворцов — и это было именно под Европейские игры для размещения спортсменов и туристов. В конечном итоге, как писала пресса, ожидания не оправдались и больших потоков туристов не было. Возможно, эти игры еще не прижились в спортивном календаре. Они только вторые и преждевременно предполагать, что на них будут ездить толпы фанатов.

Лилия Кобзик уверена, что туристы будут, но речь не идет о десятках тысяч:

— Мне рассказывали в посольстве Латвии, что латыши к нам поедут, им нравятся такие мероприятия. Более того, они были у нас на Чемпионате мира по хоккею и им очень понравилось. Болельщики Европейских игр не такие, как хоккейные, тем не менее хорошую славу о том, что мы умеем организовывать такие мероприятия, в городе весело и хорошая атмосфера, мы получили. Сарафанное радио сработало. Приедут те же россияне, но рассчитывать на большие потоки туристов не стоит.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Ольга Демешкевич, руководитель онлайн-портала VETLIVA.RU, официального туристического оператора II Европейских игр 2019 года компании «ЦЕНТРКУРОРТ», подтверждает: спрос на туристические пакеты со стороны иностранных клиентов есть, но не высокий.

— Сегодня есть тенденция к увеличению интереса к соревнованиям как среди белорусов, так и иностранных гостей. Может сложится ситуация так называемого отложенного спроса, когда интерес у туристов из соседних стран, в том числе России, вырастет по мере того, как их сборные будут проходить в полуфинальные и финальные этапы. Тогда поток иностранных гостей может быть значительно увеличен.

Из европейских стран у туроператора в основном покупают турпакеты на игры болельщики из Литвы, Эстонии, Латвии, есть туристы из Германии.

Виталий Грицевич, заместитель директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма считает, что Европейские игры все же привлекательны для туристов.

— Я уверен, что Европейские игры своих фанатов соберут, потому что очень многие люди в Европе живо интересуются спортом и любят путешествовать на соревнования в разные страны, открывая для себя новые места. В этом смысле Беларусь для них весьма привлекательна, в том числе и потому что действует безвизовый режим.

Знаю, что на некоторые соревнования, например, по пляжному футболу и баскетболу 3×3 билеты уже давно проданы, и не все желающие смогут туда попасть. Как только Минск получил право на проведение Европейских игр, мы предполагали, что в июне 2019 года к нам приедет около 30 тысяч туристов. На эту цифру и ориентируемся. Она вполне реальная.

Некоторым туристам пришлось отказать, потому что не было мест в гостиницах

Как правило, поездки на мероприятия европейцы планируют заранее. И как оказалось, когда некоторые из них обращались в белорусские турагентства в феврале и марте, чтобы купить туры на игры, им пришлось отказать. Причина — по словам представителей турфирм, в гостиницах почти не было мест, так как многие из них были зарезервированы Дирекцией II Европейских игр для делегаций.

Сергей Цурко, генеральный директор туроператора «Топ-Тур» и правовой эксперт Республиканского союза туристических организаций рассказывает, что в феврале-марте к ним обращались группы туристов из Германии, Франции и Чехии. Однако что-то предложить им не смогли, потому что не получилось расселить людей в гостиницах.

— В результате группа туристов из Венгрии, 30 человек, перенесла поездку на август. Всем остальным мы вынуждены были отказать, потому что их невозможно было заселить в отели. Под патронажем Министерства спорта и туризма провели совещания, последнее было на прошлой неделе, и можно сказать все эти вопросы сняли. Сегодня не должно быть проблем с бронированием отелей.

Сергей Цурко надеется, что на игры в Беларуси приедут десятки тысяч туристов. Но пока тех, кто поедет через их фирму, — нет.

— Мы проинформировали наших партнеров, что можем принимать гостей. Есть понимание властей, что нужно оказать содействие и расселить людей с комфортом. Но пока в организации, которой я руковожу, таких заявок нет. Мы в режиме ожидания.

Представители турбизнеса рассказывают, что места в отелях на время соревнований начали появляться в большем количестве примерно в апреле, есть они и сейчас.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Виталий Грицевич отмечает, что, действительно, проблема с наличием мест в отелях была. И это несмотря на то, что к Чемпионату мира по хоккею столица хорошо приросла отелями и номерным фондом.

— Из европейских стран приедут большие делегации. И это не только спортсмены и тренеры, но также медицинский персонал, административные группы, официальные лица. Плюс аккредитованные представители СМИ. Естественно, Дирекция II Европейских игр забронировала номера в гостиницах для всех категорий обязательных участников игр. Возможно, с некоторым запасом. С другой стороны нужно понимать специфику работы турфирм — они продают заблаговременно: уже сейчас заключают договора по турам на следующий год. Они в конце прошлого года должны были иметь свободные номера в гостиницах в Минске, это не произошло и некоторым группам приходилось отказывать. Когда к нам начали поступать жалобы, мы отреагировали, заостряли внимание Дирекции на заседаниях подкомитетов и оргкомитета игр. У нас была договоренность с Дирекцией, что они каждый месяц предоставляют номера, от которых отказались делегации, в свободную продажу.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В Дирекции II Европейских игр объясняют, что приближающиеся соревнования — одно из крупнейших мультиспортивных мероприятий не только для нашего континента, но и на мировой спортивной арене. При этом в Играх примут участие более 18 000 аккредитованных спортсменов, судей, представителей национальных олимпийских комитетов и СМИ, высокопоставленные гости, работники подрядных организаций.

Размещением всех клиентских групп занимаются организаторы соревнований. Дирекция забронировала места в 31 гостинице Минска и исходила из опыта проведения I Европейских игр в Баку, консультаций с Европейским олимпийским комитетом, европейскими и международными федерациями по видам спорта, подрядными организациями.

— Номерной фонд Минска составляет около 6000 номеров, а средняя загрузка гостиниц столицы в июне 2018 года достигла чуть более 55%. Дирекция заблаговременно забронировала минимально необходимое количество номеров для размещения участников мероприятия. Вместе с тем, были учтены и интересы туристической отрасли: даже на этапе первоначального бронирования было зарезервировано около 65% от общего номерного фонда столицы. С каждой из гостиниц в индивидуальном порядке были согласованы графики возврата незадействованного номерного фонда для его последующей реализации через их собственные каналы продаж, при этом возврат со стороны Дирекции шел даже с опережением графика, при наличии соответствующего запроса со стороны гостиниц. Уже на март 2019 года в распоряжении Дирекции оставалось 56% общего номерного фонда города. Это средний показатель загрузки гостиниц в июне, — объясняют в Дирекции. — Таким образом, заявления некоторых туристических компаний о невозможности решения задачи по привлечению иностранных туристов в период II Европейских игри з-за частичного бронирования номерного фонда Минска под нужды участников соревнований являются необоснованными и не соответствующими действительности.

По словам Виталия Грицевича, свободные номера на период игр в гостиницах были уже в марте, а не в апреле, как говорят в турфирмах.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Мы позвонили в несколько гостиниц. В гостинице «Юбилейной» в Минске 29 мая рассказали, что некоторые свободные номера есть с 25 июня на два дня, с 29 июня будут в наличии любые номера. В гостинице «Беларусь» с 21 июня свободным остался один «Люкс». Как там объяснили, некоторые номера держат в резерве организаторы игр. Попросили позвонить в начале июня и уточнить, освободилось ли что-то.

В гостинице «Минск» 28 мая на период с 21 по 30 июня были забронированы все номера, в отеле «Ренессанс» предложили несколько вариантов номеров с 23 по 30 июня.

Авиакомпания в плюсе, владельцы жилья — не очень

Будущие соревнования позитивно отразились на работе авиакомпании «Белавиа».

— Лето для авиакомпании традиционно считается сезоном, когда все рейсы вылетают с высокой загрузкой. Безусловно, в этом году на увеличение числа пассажиров повлияло проведение в Минске II Европейских игр — многие делегации выбрали рейсы именно белорусского авиаперевозчика. На загрузку рейсов также повлияли регулярно проводимые авиакомпанией акции, а также новые экспериментальные тарифы, уровень которых сопоставим с акционным, — говорят в авиакомпании.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

При Минском столичном союзе предпринимателей и работодателей есть ассоциация «Гостеприимство». Она объединяет компании и предпринимателей, которые сдают апартаменты и квартиры посуточно. Там говорят, что спрос на майские праздники был намного выше, чем на период II Европейских игр.

— На майские праздники бронировали за два месяца, игры будут через три недели, а из примерно 300 квартир забронировано около 20%. Работа идет обычным ходом, сегодня мы не видим какого-то сумасшедшего ажиотажа, — говорят в ассоциации.

Там отмечают, что, возможно, спрос вырастет во время самих игр. По словам представителей ассоциации, в Минске квартиру на время соревнований можно снять примерно в переводе до 100 долларов в сутки.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Валерия Клицунова, председатель правления Белорусского общественного объединения «Отдых в деревне», которое объединяет хозяев агроусадеб, рассказывает, что во время Чемпионата мира по хоккею туристы активно бронировали домики в деревне, сейчас желающих меньше, чем хотелось бы. Но сам момент, когда в стране будет много иностранцев, усадьбы планируют использовать с пользой и провести в это время дни открытых дверей, чтобы заявить о себе.

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