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Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 1 июня

30.05.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 1 июня, сообщили БЕЛТА в Банковском процессинговом центре.

Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 1 июня

Причина — проведение технологических работ. С 2:20 до 3:00 возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра.

Банковский процессинговый центр обслуживает более 9,4 млн карточек, к нему подключены 80,8 тыс. организаций торговли и сервиса, 122,6 тыс. платежных терминалов, более 2,5 тыс. банкоматов и 2,4 тыс. инфокиосков.
Читать полностью: https://www.belta.by/society/view/bankovskie-kartochki-mogut-ne-rabotat-v-belarusi-nochjju-1-ijunja-349227-2019/
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БЕЛТА.

 
 
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Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 1 июня, сообщили БЕЛТА в Банковском процессинговом центре. Причина - проведение...
 
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