Минчанин избил расклейщицу объявлений - его будут судить

Источник материала: Tut.by

Минчанин избил расклейщицу объявлений, за что ответит перед судом. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

В суд направили уголовное дело против 55-летнего минчанина, который несколько раз ударил расклейщицу объявлений, рассказали в прокуратуре Партизанского района.

Инцидент случился вечером. 41-летняя горожанка отправилась на подработку — расклеивала объявления в жилом секторе на улице Клумова. У подъезда дома № 5 к ней подошел мужчина с ребенком и начал высказывать недовольство. Расклейщица решила уйти, чтобы избежать конфликта.

— Я ведь ничего дурного не делала, всего лишь размещала объявления на специальной доске, — рассказала потерпевшая. — Незнакомец вел себя агрессивно: видя, что я не реагирую, стал хватать меня за одежду, за руки. Ему даже сделала замечание проходившая мимо женщина. Потом, отведя ребенка домой, он догнал меня у торца дома и двумя ударами по голени и ягодице сбил с ног, а после ударил по голове рукой. Я очень испугалась, ведь мужчина был намного выше меня, а его поведение не поддавалось никаким объяснениям.

Расклейщица заплакала и стала громко кричать. Видимо, это спугнуло хулигана, и тот поспешил скрыться в своем подъезде. К лежащей на проезжей части дороги женщине подошел прохожий, подал оброненные ею при падении очки, помог подняться и стал расспрашивать о случившемся, а после посоветовал вызвать милицию. Потерпевшая так и сделала.

— В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК РБ (хулиганство), — рассказал заместитель прокурора Партизанского района Тимур Стужук. — У него высшее образование, он занимает руководящий пост в одном из учреждений культуры, женат. Ранее проблем с законом не имел.

В своем заключении судмедэксперт указал, что у потерпевшей закрытая черепно-мозговая травма легкой степени, а на ногах выявлены гематомы.

За содеянное обвиняемому может грозить наказание вплоть до трех лет лишения свободы. Обстоятельство, смягчающее ответственность, — наличие у него на иждивении малолетнего ребенка.