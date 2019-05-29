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Теплая погода ожидается в Беларуси в выходные

30.05.2019 12:21 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 27 градусов тепла ожидается в Беларуси в предстоящие выходные, местами пройдут кратковременные дожди, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"На календаре последние числа мая, но уже видно, что, несмотря на волны холода и тепла, в целом месяц будет соответствовать климатической норме, только по Гомельской и востоку Могилевской области на пару градусов теплее", - отметили в Белгидромете. Количество осадков в большинстве регионов в мае соответствовало средним многолетним значениям, но есть районы по югу страны, где выпали почти три месячные нормы осадков. В рекордсменах Лунинецкий район.

Последний майский день, по данным синоптиков, не принесет много осадков. Погодные условия в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе, лишь в крайних юго-восточных районах страны сохранится влияние атмосферного фронта: по юго-востоку Гомельской и Могилевской областей прогнозируются кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный, северо-западный слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов тепла, по юго-востоку - 12-15. Днем будет плюс 18-24 градуса.

"В первый день календарного лета погоду ночью в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, утром и днем скажется влияние малоактивного фронтального раздела, смещающегося с Балтики, - рассказали в Белгидромете. - Поэтому 1 июня ожидается переменная облачность ночью в северных районах, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, возможны грозы". Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов тепла, днем - плюс 19-25, по юго-востоку страны воздух прогреется до 27 градусов.

2 июня скажется влияние малоактивного атмосферного фронта, смещающегося в восточном направлении, поэтому местами по республике пройдут кратковременные дожди, днем в некоторых районах с грозами. Ночью и утром в низких местах и вблизи водоемов могут сгущаться непродолжительные туманы. Ветер северный, северо-западный слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов тепла, днем - плюс 20-27 градусов.

По предварительному прогнозу синоптиков, в начале следующей недели в Беларуси сохранится теплая погода, во многих регионах без осадков. В понедельник ночью температура воздуха составит 7-14 градусов тепла, днем - 20-26 выше нуля, по югу страны воздух прогреется до 28 градусов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 27 градусов тепла ожидается в Беларуси в предстоящие выходные, местами пройдут кратковременные дожди, сообщили БЕЛТА в Республиканском...
 
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