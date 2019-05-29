Мозговой штурм произведен успешно

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Это был тот случай, когда одинаково важны как актуальность, новизна и значимость выбранной темы, полнота раскрытия, так и форма ее подачи, уверенная и четкая речь автора, умение включаться в диалог, быстро реагировать и точно отвечать на вопросы. Такие наблюдения и выводы сделала ученица гимназии Глуска Софья Сергеева, слушая выступления своих соперников на конкурсе научно-технического творчества учащихся Союзного государства «Таланты XXI века».

Конкурс проходил в подмосковном городе Королёве с 14 по 19 мая и собрал вместе юных конструкторов, изобретателей и исследователей от 14 до 18 лет — победителей и призеров республиканских и региональных конкурсов и конференций. В нем участвовало 7 команд из Беларуси и 15 — из регионов России. В команде Могилёвской области было 12 человек, среди них — и наша юная землячка, девятиклассница Софья Сергеева. Сначала у нее было 2-е место на областном этапе конкурса «Техноинтеллект», затем успешное участие на республиканском, откуда она и получила путевку в Королёв.

Наша газета уже писала о том, что в научно-исследовательском проекте, который Софья Сергеева разрабатывают с ее научным руководителем Татьяной Владимировной Саченко, исследуется проблема использования осадков сточных вод в качестве альтернативного топлива и удобрения. Этот проект она и представляла на конкурсе научно-технического творчества учащихся Союзного государства «Таланты XXI века».

Впервые он состоялся десять лет назад в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок». С 2009 года проводится один раз в два года поочередно на территориях обеих стран. Программа конкурса охватывает работу восьми научных секций: «Техническое моделирование», «Техническое конструирование», «Радиоэлектроника, телемеханика, автоматика и робототехника», «Научные исследования, эксперимент, энергосберегающие технологии», «Мультимедийные технологии», «Программирование и вычислительная техника», «Астрономия и космонавтика», «Видеофильм».

В секции «Научные исследования, эксперимент, энергосберегающие технологии», где участвовала Софья, было 44 работы и соответственно 44 участника. Защита представленных проектов, изобретений, моделей, образцов проходила два дня, каждому участнику давалось до 10 минут, чтобы рассказать о своей работе. Наша участница выступала во второй день, поэтому в первый она была в зале среди зрителей и могла прочувствовать атмосферу, в которой проходила защита, увидеть сильные и слабые стороны выступлений ребят и с учетом этого скорректировать свое выступление. Всё это ей здорово помогло. По словам самой Софьи, волновалась она только когда ждала времени своего выступления, когда же начала говорить, то погрузилась и сконцентрировалась на содержании работы, а затем и на вопросах, которые ей задавало жюри — ученые, преподаватели вузов, педагоги-новаторы из Беларуси и России. Уже тогда она почувствовала их интерес к своей работе, ведь выбранная тема действительно актуальна, направлена на решение экологических проблем, имеет экономический эффект. Всё это вкупе с эрудицией конкурсантки, ее знанием выбранной темы, логикой и риторикой изложения и привело Софью Сергееву к первому месту в своей секции. Ощутимым свидетельством тому стали врученный ей Диплом I степени и ценный подарок. А вообще же команда Могилёвской области на конкурсе научно-технического творчества учащихся Союзного государства «Таланты XXI века» завоевала семь наград: четыре Диплома первой степени и три Диплома третьей. За всё время участия команды в этом конкурсе это самый богатый призовой урожай.

Но не будем забывать, что это конкурс учащихся и молодежи, а потому для ребят была подготовлена насыщенная и разнообразная культурная программа: экскурсия по Москве, поход в музей космической техники «Энергия», встречи и знакомство с космонавтами (на память об одной из них у Софьи остался автограф Олега Новицкого — российского космонавта родом из Беларуси), были даже в Центре управления полетами Госкорпорации по космической деятельности «Роскосмос». «Конечно, всё увиденное и услышанное во время этих встреч, походов и экскурсий меня впечатлило, — рассказала при встрече Софья. — Отдельные теплые воспоминания оставило у меня знакомство и общение с ребятами, в основном участниками нашей команды, они все интересные, увлеченные, много знают, и мне с ними было интересно. Своему успеху я, конечно, рада и хочу разделить его с теми, кто мне помогал. Во-первых, это мои родители, они помогали, поддерживали морально и материально, переживали за меня: мама, когда я позвонила и сказала, что заняла первое место, даже заплакала. Конечно, я благодарна моему научному руководителю Татьяне Владимировне. Когда папа сказал ей о победе, она даже не поверила сначала и перезвонила мне. Не поверила не потому, что сомневалась во мне и в нашей работе, а потому, что уровень конкурса высокий. Там и правда ребята очень сильные, подготовленные, некоторые даже запатентовали свои изобретения, как, например, парень из Кабардино-Балкарии, который, как и я, занял первое место (в каждой секции присуждалось два первых места. — Авт.). Мы тоже не будем останавливаться на достигнутом, а работу свою продолжим. Это действительно интересно».

Татьяна ЛУКАШЕВИЧ