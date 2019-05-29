Фото и видео Наталии ЦЕЦЕРСКОЙ
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Последний звонок — 2019 прошел в аг. Бережное
30.05.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся
Источник материала: Навiны Палесся
Фото и видео Наталии ЦЕЦЕРСКОЙ
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Фото и видео Наталии ЦЕЦЕРСКОЙ Больше видео смотрите в нашем инстаграм @новостистолина
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