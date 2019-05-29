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Состоялось заседание районного исполнительного комитета

30.05.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В минувший вторник на заседании районного исполнительного комитета обсудили работу предприятий жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2018-2019 годов и мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2019-2010-го. На заседании также проанализировали ход выполнения мероприятий по социальной реабилитации и адаптации лиц, имеющих судимость, дали оценку работе отдела внутренних дел по обеспечению личной и имущественной безопасности физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей путем оказания охранных услуг. Провел заседание председатель райисполкома Андрей Горбачев.

Состоялось заседание районного исполнительного комитета
Состоялось заседание районного исполнительного комитета
Состоялось заседание районного исполнительного комитета
Состоялось заседание районного исполнительного комитета
Состоялось заседание районного исполнительного комитета
Состоялось заседание районного исполнительного комитета
Состоялось заседание районного исполнительного комитета
Состоялось заседание районного исполнительного комитета
Состоялось заседание районного исполнительного комитета

 
 
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В минувший вторник на заседании районного исполнительного комитета обсудили работу предприятий жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний...
 
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