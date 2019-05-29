Состоялось заседание районного исполнительного комитета

Источник материала: Газета Авангард

В минувший вторник на заседании районного исполнительного комитета обсудили работу предприятий жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2018-2019 годов и мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2019-2010-го. На заседании также проанализировали ход выполнения мероприятий по социальной реабилитации и адаптации лиц, имеющих судимость, дали оценку работе отдела внутренних дел по обеспечению личной и имущественной безопасности физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей путем оказания охранных услуг. Провел заседание председатель райисполкома Андрей Горбачев.



















