Удивительный «Мир фантазии – 2019» завершился!

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Два отборочных тура остались позади. В этот важный день счастливых финалистов ожидал не только показ оригинальных коллекций нарядов и причесок, но и дефиле супермоделей, оглашение результатов, объявление победителей, а вместе с тем – масса эмоций, много фото на память и поздравления, поздравления, поздравления…

К слову, данный конкурс проводится в стенах Дворца культуры с 2006 года. Его инициатором является народное любительское объединение театр-дефиле «Модницы» Дворца культуры (руководитель – Н.А. Овсяницкая).

Как рассказала Надежда Александровна, предвестником возникновения такого конкурса стали проводившиеся ранее во Дворце культуры «Мисс старшеклассница», «Мисс БРСМ», «Мисс училище», а также полюбившаяся зрителям яркая шоу-программа «Мисс Борисов».

– Для участия в конкурсе «Мир фантазии» приглашаются учащиеся учреждений образования нашего региона. На суд жюри и зрителей они представляют самостоятельно разработанные и пошитые оригинальные костюмы, новые прически и борются за звание «Костюм года», «Коллекция года», «Лучшая постановка дефиле» и другие, – пояснила Н. Овсяницкая. – В 2018-м впервые в этом конкурсе приняли участие ребята, которые боролись за звание «Супермодель» в категории «Юноши». Также путем зрительского интернет-голосования выбираются супермодели в старшей и младшей («Дюймовочки») возрастных категориях. «Мир фантазии» – это не только конкурс, но и праздник красоты, молодости, творчества.

По традиции Надежда Овсяницкая возглавила жюри конкурса. Ей помогали визажист-стилист высшей категории Анна Купреева, модель Национальной школы красоты Алексей Бельский, модель модельного агентства «Тамара» (г. Минск) и модельного агентства «Каста» (г. Москва), победитель конкурса «Мир фантазии» в номинации «Супермодель – 2013» Татьяна Селецкая, драматург, режиссер Сергей Сергиенко и его супруга – режиссер, актриса Кристина

Сергиенко.

Конкурсный показ открыла красно-бело-черная коллекция одежды «Першае каханне» Метченской средней школы. В целом каждая коллекция как одежды, так и причесок отличалась своей особой оригинальностью, необычным названием: «NEON», «Пространство», «Сила традиций», «Весенний Микс», «Метаморфозы», «Пеппи», «Психея», «Цветочная lovestory»…

Когда же наступил волнующий момент объявления лучших, вместе с моделями на сцену вышли и члены жюри конкурса. Победители были отмечены в нескольких номинациях дипломами разных степеней и Гран-при. Коллекцией одежды 2019 года названа «Свадьба по объявлению» ГУО «Средняя школа №2 г. Борисова». Объявлены «Супермодель – 2019» и «Супермодель – 2019 «Дюймовочки». Причем в этом вопросе мнение членов жюри и результаты зрительского голосования не сошлись, потому победительниц оказалось больше. А уж сколько радости – можете себе представить!

Праздничную программу мероприятия украсили участники вокальных студий Дворца культуры «My song» и «Эксперимент».