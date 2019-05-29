Герой нашего времени – военнослужащий, проходящий службу в армии

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Большой зал Дворца культуры был полон – проводить и поблагодарить солдат пришли не только их сослуживцы и старшие товарищи. Среди зрителей можно было увидеть и учащихся старших классов борисовских школ. Почему? Их присутствие нам объяснил командующий войсками СЗОК генерал-майор А. В. Жук.

– Подрастающее поколение – это будущие защитники нашего Оте-

чества, будущие военнослужащие наших Вооруженных Сил, потому они тоже должны приобщаться к этому процессу, не бояться службы в армии, поступать в военные училища, становиться офицерами и служить по контракту. Многие из ребят учатся в военно-патриотических классах, я думаю, что это не только пропаганда военной службы, это открытость наших Вооруженных Сил для общества. И благодаря таким мероприятиям, многие люди избирают своей судьбой службу в белорусской армии.

А.В. Жук поздравил «выпускников» Борисовского гарнизона одним из первых, назвав «героем нашего времени» каждого военно-служащего, который проходит службу в армии.

Генерал-майор вручил Почетные грамоты солдатам, за время службы отличившимся усердием и проявившим инициативу. Также он поблагодарил матерей солдат, отмечая их важную роль в воспитании молодых бойцов.

Поздравить и наградить личный состав СЗОК, увольняющийся в запас, пришли председатель Борисовского районного Совета депутатов П. В. Навицкий и второй секретарь Борисовского РК ОО «БРСМ» О. О. Щелчкова.

Приятным завершением торжественного мероприятия стала концертная программа, в которой участвовали исполнители и творческие коллективы Дворца культуры, учреждений образования и других учреждений культуры Борисовского района.

Мария КУРЧЕНОК