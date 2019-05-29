Пропавший столичный топ-менеджер нашелся

Источник материала: Tut.by

46-летнего топ-менеджера Сергея Гусаковского, который утром 28 мая вышел из дома и не вернулся, нашли. Об этом сообщает поисковый отряд «Ангел».



Фото: facebook.com/probusiness.io

— Жив, мужчина сам вышел на связь с семьей, — рассказали в ПСО «Ангел». Причины его исчезновения из этических соображений не комментируют.

28 мая мужчина вышел из дома по улице Славинского, 8а, и пропал . Поиск вели сотрудники Первомайского РУВД столицы. В социальных сетях новость о его исчезновении активно распространяли коллеги.

Судя по данным на странице Гусаковского в Facebook, до недавнего времени он работал исполнительным директором в компании «СТА Логистик», до того — гендиректором в издательском доме «БелКП-Пресс».