Преданность земле

Источник материала: Чырвоны прамень

С началом весенне-полевых работ руководители и специалисты, рядовые труженики сельскохозяйственной отрасли района в силу занятости вместе собираются не так уж и часто — в особых случаях.

В минувшую субботу поводом для этого стала не только вот-вот стартующая кормозаготовительная кампания. В актовом зале Проземлянского сельского клуба тепло чествовали тружеников сельхозпредприятий, тех, кто закладывал основу будущего урожая, внёс наибольший вклад в успешное проведение весенне-полевых работ на Чашниччине.





Обращаясь к собравшимся в зале, председатель райисполкома Л. В. Плешко подчеркнул: завершены массовые работы на весеннем поле, но фактически комплекс работ в растениеводстве только начинается. На повестке дня подвести промежуточные итоги сделанному, но в большей степени обсудить предстоящие сенокос, заготовку кормов, организацию производства животноводческой продукции.

Благодаря неплохо перезимовавшим озимым зерновым и крестоцветным район справился с задачей проведения весенне-полевых работ в оптимальные агротехнические сроки, посеяны около 7 тысяч яровых зерновых, более трёх с половиной тысяч гектаров кукурузы, полторы тысячи ярового рапса. Выполнены определённые уходные работы.

Оперативно и на достаточно высоком организационном уровне прошла весенняя посевная во «Дворце труда-Агро», «Ведренском-Агро», «Кащинском», «Проземле-Агро», «Краснолукском». Больше всех весной засеяли в «Проземле-Агро», «Ведренском-Агро», «Кащинском. Идут уходные работы, активно работают во «Дворце труда-Агро», другие только начинают, и от качества их проведения зависит конечный результат. Особое внимание — кукурузе, она становится основной кормовой культурой. Растениеводство прямым и непо-средственным образом влияет на животноводство, которое было и остаётся основным источником финансовых средств для жизнедеятельности предприятий. От объёмов и качества животноводческой продукции зависит уровень зарплаты каждого члена трудового коллектива. Однако результаты рознятся. «Иванский-Агро», Агросервис, «Ведренское-Агро» минусуют по производству и продаже молока. Низкий удой от коровы – не достигает и 10 литров в «Иванском-Агро», Агросервисе, «Кащинском». Для сравнения: во «Дворце труда-Агро» — 16,7 литра, «Проземле-Агро» — 13,3 (при полторы тысячи голов), «Ведренском-Агро» — 13,3. С удовлетворением можно отметить, что 10-литровый надой перешагнуло «Краснолукское».





Хорошо, чтобы все хозяйства имели надой на корову как минимум 10 литров. И первыми помощниками в этом — ответственность, дисциплина, в том числе технологическая, специалистов и животноводов.

Время начинать заготовку кормов. В канун этой сельскохозяйственной кампании самое время выразить всем благодарность за работу на весеннем поле. Особая роль руководителей и специалистов в организации производства, без желания, инициативы, организаторского таланта которых было бы сложно.

Для троих руководителей нынешняя посевная была первой. Леонид Владимирович пожелал Антону Владимировичу Сафонову (и. о. директора КУСХП «Кащинское»), Алексею Викторовичу Ладнову («Иванский-Агро»), Владиславу Антоновичу Прокоповичу (и. о. директора Агросервиса) успехов на нелёгком пути, чтоб с их именами были связаны только самые добрые начинания.

И вот наступает волнующий момент награждения. Первыми на сцену поднимаются руководители сельхозпредприятий С. П. Кузьмин, М. Ю. Скрабневский, В. С. Пушнов, В. В. Костюков, В. А. Клёс, им Л. В. Плешко вручает Благодарности председателя райисполкома.





А ещё этот день стал днём рождения новой традиции – Леонид Владимирович в торжественной обстановке вручил переходящий кубок «Новая смена» С. П. Кузьмину, отдавшему сельскому хозяйству более 35 лет. Опытнейший руководитель «Дворца труда-Агро» напутствует А. В. Ладнова, А. В. Сафонова, В. А. Прокоповича и вручает им кубок. Пусть лучшие достижения аграриев Чашниччины имеют достойное продолжение.

«Проземле-Агро» среди сельхозорганизаций района на севе яровых заняло 1-е место, «Ведренское-Агро» – 2-е, «Кащинское» – 3-е, руководители их М. Ю. Скрабневский, В. С. Пушнов, А. В. Сафонов снова поднимались на сцену, чтобы получить из рук председателя райисполкома дипломы.

Первый заместитель председателя, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома М. И. Мильчанин благодарил сельчан за труд, за повышение качества вспашки, обработки почвы, посева, а это даёт результат. Увеличиваются посевные площади (в 2009-м, например, в районе сеяли 13 тысяч гектаров, в этом – 15,1 тысячи), а ведь тружеников на селе больше не стало. Михаил Иванович вручил дипломы трактористам-машинистам сельхозорганизаций.

В этот день труженики села принимали награды от председателя районной организации профсоюза работников агропромышленного комплекса Е. А. Гусенцовой, районного объединения профсоюзов М. В. Шостак, поздравления от председателя районной организации общественного объединения «Белая Русь» А. В. Дирко.

Руководители ОАО и КУСХП чествовали работников своих предприятий, тех, кто был и остаётся надёжной опорой на местах.

Немало приятных минут подарили участникам мероприятия выступления артистов художественной самодеятельности Чашникского ГДК, ДК микрорайона бумажной фабрики, ребят из Центра детского творчества и молодёжи. С особой теплотой принимал зал сценки сельской жизни, в юмористической форме представленные работниками ГДК в мини-спектакле «Каля роднай хаты».

Пусть теплота, душевность и внимание, царившие а зале, станут хорошим стимулом на старте кормозаготовительной кампании.

Михаил ДЕРЕВЯГО.