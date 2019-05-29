Последний звонок прозвенел для 29 выпускников старейшей школы города

Источник материала: Светлы шлях

Напутственные слова, школьный вальс, слезы прощания и море цветов. Все по закону жанра…

Поздравить выпускников СШ №1 пришёл председатель районного Совета депутатов Сергей Куденьчук, старший офицер отделения в/ч 2044, куратор (единственного в городе!) выпускного военно-патриотического СШ №1 класса Захар Лапицкий, главный специалист управления образования райисполкома Наталья Захаревич, магистр педагогических наук Тамара Пашкевич, бабушка одного из выпускников, родители.

Иван Макаревич прочитал стихотворение собственного сочинения, которое посвятил Алле Коваль, директору школы. Алла Анатольевна уточнила, что она возглавила СШ№1 в тот год, когда нынешние выпускники пришли в первый класс, а в этом году она покидает свой директорский пост.

Сергей Куденьчук пожелал выпускникам наслаждаться сегодняшним моментом, ведь впереди их ждет взрослая жизнь, в которой будет немало сложностей. И сложностей, и радостей. Такова жизнь. Но она – прекрасна. Помните об этом, выпускники!

























































Галина АНТОНОВА.

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