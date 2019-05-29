|
Последний звонок прозвенел для учеников средней школы №5
30.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
На торжественную линейку, посвящённую окончанию учебного года, собрались ученики средней школы №5, их родители и учителя.
В этом году одиннадцатый класс окончили 46 ребят. Для пятой школы это юбилейный выпуск. За свою тридцатилетнюю историю школа выпустила более 2000 юношей и девушек.
Слова напутствия и поздравления на праздничной линейке одиннадцатиклассникам сказали директор школы Раиса Захарич, а также заместитель председателя райисполкома Татьяна Щеберяко.
По доброй традиции поздравить будущих выпускников пришли самые маленькие ученики школы – первоклассники. Они пообещали продолжать традиции и быть достойной сменой.
Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.
Фото автора.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На торжественную линейку, посвящённую окончанию учебного года, собрались ученики средней школы №5, их родители и учителя.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)