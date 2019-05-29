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Последний звонок прозвенел для учеников средней школы №5

30.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

На торжественную линейку, посвящённую окончанию учебного года, собрались ученики средней школы №5, их родители и учителя.

В этом году одиннадцатый класс окончили 46 ребят. Для пятой школы это юбилейный выпуск. За свою тридцатилетнюю историю школа выпустила более 2000 юношей и девушек.

Последний звонок прозвенел для учеников средней школы №5

Слова напутствия и поздравления на праздничной линейке одиннадцатиклассникам сказали директор школы Раиса Захарич, а также заместитель председателя райисполкома Татьяна Щеберяко.

Последний звонок прозвенел для учеников средней школы №5

Последний звонок прозвенел для учеников средней школы №5

Последний звонок прозвенел для учеников средней школы №5

По доброй традиции поздравить будущих выпускников пришли самые маленькие ученики школы – первоклассники. Они пообещали продолжать традиции и быть достойной сменой.

Последний звонок прозвенел для учеников средней школы №5

Последний звонок прозвенел для учеников средней школы №5

Последний звонок прозвенел для учеников средней школы №5

Последний звонок прозвенел для учеников средней школы №5

Последний звонок прозвенел для учеников средней школы №5

Последний звонок прозвенел для учеников средней школы №5

Последний звонок прозвенел для учеников средней школы №5

Последний звонок прозвенел для учеников средней школы №5

Последний звонок прозвенел для учеников средней школы №5

Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.

Фото автора.

 
 
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На торжественную линейку, посвящённую окончанию учебного года, собрались ученики средней школы №5, их родители и учителя.
 
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