Последний звонок прозвенел для учеников средней школы №5

Источник материала: Светлы шлях

На торжественную линейку, посвящённую окончанию учебного года, собрались ученики средней школы №5, их родители и учителя.

В этом году одиннадцатый класс окончили 46 ребят. Для пятой школы это юбилейный выпуск. За свою тридцатилетнюю историю школа выпустила более 2000 юношей и девушек.





Слова напутствия и поздравления на праздничной линейке одиннадцатиклассникам сказали директор школы Раиса Захарич, а также заместитель председателя райисполкома Татьяна Щеберяко.













По доброй традиции поздравить будущих выпускников пришли самые маленькие ученики школы – первоклассники. Они пообещали продолжать традиции и быть достойной сменой.





































Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.

Фото автора.