Где в Беларуси больше всего случаев кори и зачем от нее прививают перед II Европейскими играми

Источник материала: Tut.by

В этом году в Беларуси зарегистрировано 106 лабораторно подтвержденных случаев кори. Из них 35 случаев — завозные, остальные — связанные с ними. В этом году намного меньше случаев кори, чем за отчетный период прошлого, сообщает пресс-служба Минздрава.



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Случаи кори зарегистрированы во всех регионах страны: в Минске — 22 случая, в Гомельской области — 21 случай, в Гродненской и Брестской областях — по 17 случаев, в том числе в Гродно — 15 случаев, в Витебской и Минской областях — по 13 случаев, в Могилевской области — три случая.

Минздрав информирует, что учитывая ситуацию по заболеваемости корью в Европе, предстоящие II Европейские игры в Беларуси, а также активный выезд белорусов за границу на отдых, количество завозов вируса кори может в ближайший период увеличиться.

По данным ВОЗ, с января 2018 года в 47 из 53 странах Европейского региона было зарегистрировано более 100 тысяч случаев кори и более 90 случаев смерти, связанных с корью. За январь-март 2019 года зарегистрировано более 51,2 тысячи случаев кори. Наибольшее количество в Украине — более 34,1 тысяч случаев, Казахстане — более 5,3 тысяч случаев, Грузии — более 2,9 тысяч, Кыргызстане — более 1,5 тысяч, России — более 1,07 тысяч, Польше — более 500, а также во Франции, Израиле, Румынии, Северной Македонии.

Сейчас организована вакцинация против кори тех, кто задействован в проведении II Европейских игр. Такие прививки должны сделать люди в возрасте от 18 до 55 лет включительно, не имеющие в медицинской документации сведений о вакцинации против кори, о перенесенной кори, о результатах серологического исследования крови, подтверждающего наличие защитных уровней IgG антител к вирусу кори или имеющие документальные сведения об одной прививке против кори.

Корь — это аэрозольная инфекция: чтобы заболеть, достаточно побыть в одном помещении с тем, кто уже болен. Инкубационный период (от момента заражения до появления симптомов) — 10−18 дней, максимальный — 21 день.

У человека, которому делали прививки от кори, мизерная вероятность заболеть. Даже если такой человек заболеет, прививка поможет исключить летальный исход, осложнения и болезнь будет протекать в более легкой форме.

Национальный календарь предполагает профилактические прививки от кори в 1 год и в 6 лет. Защиту обеспечивают именно две прививки. Медики советуют, если сведений о прививках нет или известно только об одной прививке от кори, или вы не болели корью ранее, сделать прививку даже взрослому не позже чем за месяц до поездки в другую страну, где сейчас неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. Например, Украину и страны ЕС.

Если у вас повысилась температура, появились сыпь, боль в горле, кашель, воспалилась слизистая глаз, нужно незамедлительно обращаться к врачу. И если вы до этого были в странах ЕС или Украине, об этом также нужно рассказать доктору.

Перед II Европейскими играми в апреле-мае 2019 года также иммунизацию против вирусного гепатита А прошли работники предприятий общественного питания, которые будут готовить еду для участников и гостей соревнований. Чтобы снизить риск распространения кишечных инфекций, провели лабораторное обследование работников предприятий общепита и торговли, принимающих непосредственное участие в приготовлении и раздаче пищи. В местах пребывания спортсменов и членов команд-участниц отобрали пробы материала из внешней среды, чтобы не допустить распространение легионеллезной инфекции.