Минчане сняли на видео «мини-смерч». Спросили у синоптиков, что это было

Источник материала: Tut.by

29 мая читатели TUT.BY в Минске засняли на видео нечто, похожее на смерч .

Сразу несколько пользователей TUT.BY 29 мая прислали видео, на котором — высокий пылевой столб. Например, Дмитрий Карпов снял «мини-смерч» из офиса на улице Платонова в Минске.

По словам специалистов Белгидромета, смерча в городской черте Минска зафиксировано не было.

— 29 мая 2019 года в Беларуси наблюдалась сложная синоптическая обстановка: проходил активный атмосферный фронт, который во второй половине дня определял в Минске грозу, местами по городу сильные ливни. По данным отдела наблюдений, в Минске скорость ветра достигала 13 м/с, однако, в отдельных районах города скорость ветра могла быть выше. Явлений типа смерч или ураган наблюдателями зафиксировано не было, — объяснили в Белгидромете.

Однако пользователь Twitter «Блізкі космас» , известный своими комментариями по поводу погодных явлений, придерживается другого мнения.

— Это был смерч, который длился минут 5−7. Просто редкая сеть метеостанций его нигде не зафиксировала.

Чтобы смерч возник, должны сложиться определенные условия: холодный фронт с волнами и рост конвективной облачности.

— Таких смерчей образуется много, просто часто они не попадают в камеры. При этом им все равно, где образовываться: в черте города или за ней. Главное, что есть условия для восходящих потоков.