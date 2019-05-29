«Готовы предложить стыковки по 50 направлениям». Как открывали прямой рейс из Минска в Таллинн

Источник материала: Tut.by

С 30 мая Минска начали летать прямые рейсы в Таллин, билет туда-обратно — 178 евро">из Минска в Таллинн начал летать прямой рейс. Раньше пассажиры в основном добирались на самолете со стыковкой в Риге. Или на автобусе — этот вариант хоть и дешевле — 60 евро против 93, но значительно дольше — 18 часов против одного часа. В авиакомпании «Белавиа» рассчитывают, что с появлением нового рейса добавится не только туристов, но и транзитных пассажиров, которым предложат стыковки в Россию, Украину и Казахстан.





Самолеты в Таллин будут летать четыре раза в неделю: в понедельник и четверг в 8.50, обратный рейс — в 10.45; во вторник и субботу в 15.50, обратный рейс — в 17.45. Цена билета — от 93 евро, туда-обратно — 178 евро.

Ожидается, что перевозить пассажиров будут на самолете Embraer 175, который вмещает 76 кресел. Самолет был практически заполнен на первых же рейсах.





— Открытие рейса в Таллинн является настоящим событием не только для «Белавиа» и наших постоянных пассажиров, но и для страны в целом. Эстония, как и Беларусь, уже давно ассоциируется в Европе с высокими технологиями, запуск прямого рейса благоприятно скажется на деловом туризме, — заявил гендиректор авиакомпании Анатолий Гусаров.





Посол Беларуси в Эстонии Вячеслав Качанов подчеркнул, что «прямой рейс будет способствовать политическому диалогу, экономическому взаимодействию, развитию культурных, образовательных, научных и спортивных контактов». На Европейские игры в Минске уже ждут спортсменов и болельщиков из Эстонии.





В 2018 году товарооборот между нашими странами составил 180 млн долларов, прямые инвестиции в экономику Беларуси — 33 млн долларов.





— В Эстонии хорошо знают белорусские IT-компании, — говорит посол. — Рассчитываем, что прямое сообщение между нашими странами поможет бизнесу. Эстония известна своими наработками в области электронного правительства. Так что нам есть чему у них поучиться. Теперь сделать это станет еще проще.





Заместитель генерального директора «Белавиа» Игорь Чергинец подчеркнул, что авиакомпания рассчитывает: новый рейс будет интерес, в том числе, транзитным пассажирам.





— Мы готовы предложить стыковки с Россией, Украиной, Казахстаном и другими странами — по 50 направлениям, — заявил Чергинец.





При хорошей загрузке компания может перевозить свыше 2 тысяч пассажиров ежемесячно. На первом рейсе уже были транзитные пассажиры, которые после Минска полетели дальше — в Баку, Белград, Нижний Новгород, Краснодар и Абу-Даби.



