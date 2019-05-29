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В строю не только юноши

30.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

На прошлой неделе у памятного знака в честь 100-летия пограничной службы прошло торжественное мероприятие. Воины в зелёных фуражках собрались сразу по двум поводам: присвоение звания «прапорщик» и приведение к военной присяге.

С января по май на базе учебного центра Института пограничной службы проходили обучение на курсах подготовки прапорщиков 9 военнослужащих из 5 территориальных органов пограничной службы.

Накануне торжественного мероприятия мужчины сдали квалификационный экзамен, после чего председателем госпогранкомитета был издан приказ о присвоении выпускникам звания «прапорщик». В торжественной обстановке военнослужащим были вручены погоны.

В строю не только юноши

В этот же день возле памятного знака прозвучали 4 клятвы на верность Родине. За две недели до этого для прохождения воинской службы по контракту в учебный центр были призваны военнослужащие. Во время торжественного мероприятия четыре молодых бойца стояли в строю, крепко сжимая автоматы. Среди них – трое юношей и одна девушка. Любовь Корлюк пришла в пограничные войска по примеру отца.

В строю не только юноши

Новоиспеченных прапорщиков и молодых бойцов поздравили офицеры, сослуживцы и родители. На дальнейшую службу их благословил настоятель храма Преображения Господня протоиерей Анатолий Резанович.

Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.

Фото автора.

 
 
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На прошлой неделе у памятного знака в честь 100-летия пограничной службы прошло торжественное мероприятие. Воины в зелёных фуражках собрались сразу по двум поводам:...
 
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