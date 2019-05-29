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Более 30 сморгонских выпускников претендуют в этом году на золотые и серебряные медали
30.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
Об этом нам рассказала заместитель начальника управления образования райисполкома Оксана Минковская. Аттестаты о среднем образовании получат 263 выпускника, аттестаты за курс базовой школы - 449 девятиклассников.
31 выпускник общеобразовательных школ Сморгонщины претендует на получение медали (29 – золотой, 2 – серебряной).
Первый выпускной экзамен в 11 классе пройдет уже в субботу, 1 июня. А через неделю, 8 июня, во всех школах района пройдут выпускные вечера.
Галина АНТОНОВА.
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Об этом нам рассказала заместитель начальника управления образования райисполкома Оксана Минковская. Аттестаты о среднем образовании получат 263 выпускника,...
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