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Более 30 сморгонских выпускников претендуют в этом году на золотые и серебряные медали

30.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

Об этом нам рассказала заместитель начальника управления образования райисполкома Оксана Минковская. Аттестаты о среднем образовании получат 263 выпускника, аттестаты за курс базовой школы - 449 девятиклассников.

31 выпускник общеобразовательных школ Сморгонщины претендует на получение медали (29 – золотой, 2 – серебряной).

Первый выпускной экзамен в 11 классе пройдет уже в субботу, 1 июня. А через неделю, 8 июня, во всех школах района пройдут выпускные вечера.

Галина АНТОНОВА.

 
 
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Об этом нам рассказала заместитель начальника управления образования райисполкома Оксана Минковская. Аттестаты о среднем образовании получат 263 выпускника,...
 
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