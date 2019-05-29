Более 30 сморгонских выпускников претендуют в этом году на золотые и серебряные медали

Источник материала: Светлы шлях

Об этом нам рассказала заместитель начальника управления образования райисполкома Оксана Минковская. Аттестаты о среднем образовании получат 263 выпускника, аттестаты за курс базовой школы - 449 девятиклассников.

31 выпускник общеобразовательных школ Сморгонщины претендует на получение медали (29 – золотой, 2 – серебряной).

Первый выпускной экзамен в 11 классе пройдет уже в субботу, 1 июня. А через неделю, 8 июня, во всех школах района пройдут выпускные вечера.

Галина АНТОНОВА.