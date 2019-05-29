В добрый путь!

Источник материала: Чырвоны прамень

Вот-вот прозвенит последний звонок для тысяч мальчишек и девчонок нашей страны. Учащимся выпускных классов предстоит сдать школьные экзамены и вступительные испытания. Для остальных же наступит пора летних каникул.





В этом году образовательные учреждения района оканчивают 139 одиннадцатиклассников. Девятый класс — 267 школьников. На свидетельства с отличием претендуют 29 ребят, на аттестаты особого образца — 14 выпускников.

В средней школе № 1 г. Чашники учебный год завершают трое претендентов на медали — Карина Завадко, Павел Балаш, Кристина Филимоненко. Они — участники и призеры районного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, победители творческих конкурсов. Ребята коммуникабельные, ответственные и целеустремленные.

Впереди еще много испытаний и побед, пусть уверенность в себе, нацеленность на результат приведут каждого из них к заветной цели.

Удачи!

Наталия ШИРКО.