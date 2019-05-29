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В добрый путь!

30.05.2019 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Вот-вот прозвенит последний звонок для тысяч мальчишек и девчонок нашей страны. Учащимся выпускных классов предстоит сдать школьные экзамены и вступительные испытания. Для остальных же наступит пора летних каникул.

В добрый путь!

Карина Завадко, Павел Балаш, Кристина Филимоненко — выпускники средней школы №1 г. Чашники.

В этом году образовательные учреждения района оканчивают 139 одиннадцатиклассников. Девятый класс — 267 школьников. На свидетельства с отличием претендуют 29 ребят, на аттестаты особого образца — 14 выпускников.
В средней школе № 1 г. Чашники учебный год завершают трое претендентов на медали — Карина Завадко, Павел Балаш, Кристина Филимоненко. Они — участники и призеры районного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, победители творческих конкурсов. Ребята коммуникабельные, ответственные и целеустремленные.
Впереди еще много испытаний и побед, пусть уверенность в себе, нацеленность на результат приведут каждого из них к заветной цели.
Удачи!

Наталия ШИРКО.

 

 
 
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Вот-вот прозвенит последний звонок для тысяч мальчишек и девчонок нашей страны. Учащимся выпускных классов предстоит сдать школьные экзамены и вступительные
 
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