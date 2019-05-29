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«Вы прощаетесь с удивительным временем». Лукашенко поздравил выпускников школ
30.05.2019 16:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Беларуси направил приветствие выпускникам школ. Он отметил, что последний школьный звонок знаменует начало новой, взрослой жизни, открывает дверь в мир больших возможностей, ответственных решений, амбициозных планов, передает пресс-служба главы государства.
«Сегодня вы прощаетесь с удивительным временем, наполненным романтикой школьных будней, расстаетесь с учителями и одноклассниками. Дарите теплые слова благодарности педагогам за солидный багаж знаний, друзьям — за помощь и поддержку, родителям — за то, что были рядом и мудро направляли на этом пути. Вам предстоит сделать первый самостоятельный выбор профессии, инвестировать все свои знания и приобретенный опыт в создание собственного успешного будущего», - сказано в поздравлении.
Лукашенко убежден, что "выпускниками движут благородные стремления, и они готовы направить энергию молодости, ум, талант на реализацию высоких целей во имя мира и процветания родной Беларуси".
29 и 30 мая в школах страны
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Он отметил, что последний школьный звонок знаменует начало новой, взрослой жизни, открывает дверь в мир больших возможностей, ответственных решений, амбициозных...
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