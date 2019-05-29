«Вы прощаетесь с удивительным временем». Лукашенко поздравил выпускников школ

Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси направил приветствие выпускникам школ. Он отметил, что последний школьный звонок знаменует начало новой, взрослой жизни, открывает дверь в мир больших возможностей, ответственных решений, амбициозных планов, передает пресс-служба главы государства.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

«Сегодня вы прощаетесь с удивительным временем, наполненным романтикой школьных будней, расстаетесь с учителями и одноклассниками. Дарите теплые слова благодарности педагогам за солидный багаж знаний, друзьям — за помощь и поддержку, родителям — за то, что были рядом и мудро направляли на этом пути. Вам предстоит сделать первый самостоятельный выбор профессии, инвестировать все свои знания и приобретенный опыт в создание собственного успешного будущего», - сказано в поздравлении.

Лукашенко убежден, что "выпускниками движут благородные стремления, и они готовы направить энергию молодости, ум, талант на реализацию высоких целей во имя мира и процветания родной Беларуси".

29 и 30 мая в школах страны прозвенели последние звонки . В этом году выпускниками стали более 55 тысяч 11-классников. Школьные выпускные запланированы на 8 и 9 июня.

Памятка TUT.BY для выпускников и их родителей со всеми важными датами этой вступительной кампании.