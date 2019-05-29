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Родители пошли к новому губернатору - и победили. В Могилеве не закроют школу для детей с нарушениями слуха

30.05.2019 17:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Вы не поверите, но нас услышали! Школу не закрывают!» — как дети, радуются родители учеников СШ № 9 в Могилеве и едва ли не кричат «ура». Полгода назад местные власти сказали однозначно: учреждение реорганизуют, а здание полностью отдадут гимназии-колледжу искусств. И неважно, что это — единственная в городе школа, где в интегрированных классах обучаются дети с нарушениями слуха. Но родители не опустили руки, пошли на прием к новому главе области — и позиция местных чиновников резко изменилась.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В Могилеве закрывают школу для детей с нарушениями слуха. Родители боятся, что в других их «загнобят»

Сегодняшний «последний звонок» действительно мог стать для СШ № 9 последним. В декабре 2018 года стало известно, что администрация города решила закрыть учреждение из-за нерентабельности, а здание отдать гимназии-колледжу искусств.

В СШ № 9 в уже прошедшем учебном году действительно обучались всего 277 детей при проектной мощности 968 человек. Но, во-первых, должен соблюдаться и соблюдался норматив по ученикам в интегрированных классах — их должно быть не более двадцати. Во-вторых, в малокомплектной школе дети с нарушениями слуха чувствуют себя более комфортно и уверенно.

Это родители объясняли администрации района и города в прошлом году, но аргументы не сработали, а контр-аргументом со стороны чиновников стал экономический вопрос. В этом году родители пошли на прием к новому главе области Леониду Зайцу и уже ему объяснили свою позицию. И губернатор решил, что реорганизации не будет — школа будет работать, как и работала.

— 14 мая было родительское собрание, на котором родителям сказали, что школа продолжает работать и в ней по-прежнему будут учиться детки с нарушениями слуха, — подтвердила TUT.BY заместитель директора по учебной работе СШ № 9 Нина Збанок. — На собрании были первый замначальника главного управления по образованию облисполкома Сергей Сыранков, зампредседателя горисполкома Алла Галушко, начальник управления по образованию горисполкома Инна Новикова, замначальника отдела образования администрации Ленинского района города Анна Шмаенкова.

По словам Нины Збанок, бабушка одного из учеников сейчас проходит специальную стажировку за границей, чтобы бесплатно преподавать детям йогу уже в следующем учебном году. Также в школе уже начал работать проект по «пению пальцами». Замдиректора говорит, что родители уже как минимум троих детей с нарушением слуха интересовались, можно ли будет привести их в 1 класс.

— Набор в классы начнется по графику — так же, как в других учреждениях, — уточнила Нина Збанок.

 
Теги: Могилев
 
 
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