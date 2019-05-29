Чтобы не запутаться: туристам рассказали, как без проблем приехать на Европейские игры

Источник материала: Tut.by

Через 20 дней в Беларуси стартуют II Европейские игры. Чтобы туристы не запутались во всех процедурах, сегодня в Национальном пресс-центре специалисты все разъяснили детально.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Условно гостей Европейских Игр можно разделить на две группы, от этого зависят и правила.

Первая группа — организаторы и спортсмены. Они получат аккредитационные карты, по которым без визы могут въехать в Беларусь с 20 мая по 10 июля. Причем через любой пункт пропуска: аэропорт, железная дорога и автомобильные пункты. Эти гости могут в указанный период пересекать нашу границу неограниченное число раз.

Вторая группа — болельщики. Большинство из них могут воспользоваться «спортивным безвизом», который Беларусь запустит с 10 июня по 10 июля. Тогда можно ехать через любой пункт пропуска, при условии, что есть билет (оригинал или электронный) на любое из мероприятий Игр, например, церемонию открытия или какое-то соревнование.

«Мы специально не стали ограничивать режим действия безвизового режима периодом проведения Европейских игр: кто-то приедет на пару-тройку дней раньше или, например, еще заодно купил тур в какой-нибудь санаторий Беларуси. Мы рассчитываем, что те, кто приехал на Игры, с большим удовольствием останутся здесь еще на пару дней», — рассказал Анатолий Котов, замдиректора фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года».

Сразу отметим, что «игровой безвиз» работает только для граждан определенных стран, которые оговорены в приложении к Указу президента № 8 от 9 января 2017-го. В этот список включены 74 страны.

Австралия, Австрия, Албания, Андорра, Антигуа и Барбуда, Барбадос, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Вануату, Ватикан, Великобритания и Северная Ирландия, Венгрия, Вьетнам, Гаити, Гамбия, Германия, Греция, Дания, Доминики, Индия, Индонезия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Китай, Корея, Кувейт, Латвия, Ливан, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Малайзия, Мальта, Мексика, Микронезия, Монако, Намибия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Оман, Панама, Перу, Польша, Португалия, Румыния, Самоа, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Сейшелы, Сент-Винсент и Гренадины, Сингапур, Словакия, Словения, США, Уругвай, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эль-Сальвадор, Эстония, Япония.

Гости из этих же стран могут ехать по «игровому безвизу» даже без заранее купленного билета, но — тогда только через минский аэропорт (через другие пункты, напомним, уже нужен купленный билет).

В целом, остаются действовать и другие безвизовые режимы. Например, «безвиз» только через аэропорт (для всех названных выше 74 стран, даже без билета на Игры). Или еще безвиз для граждан 24 стран, который действует для них при въезде и выезде из Беларуси через все пункты пропуска, кроме следования через Россию. Это, напомним:

Азербайджан, Армения, Аргентина, Бразилия, Венесуэла, административный район Гонконг, Грузия, израиль, Казахстан, Катар, Китай, Куба, Кыргызстан, административный район Макао, Молдова, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Сербия, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Украина и Эквадор.

Туристов при пересечении границы просят четко указывать, по какому «безвизу» они будут в стране.

Например, если человек въезжает по билету Игр, говорят специалисты, то время его пребывания в Беларуси ограничено 10 июля. Если он въезжает по «безвизу» в аэропорт, то будут считаться 30 дней начиная от даты приезда.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Все остальные, кто не числится в постоянном списке «безвиза» в Беларусь из 24 стран или списке «игрового безвиза» из 74 стран — должны получить соответствующую визу Беларуси (и России, при транзите через эту страну) в консульских учреждениях в своей стране. Основанием для ее получения будет являться уже купленный билет.

Туристы должны помнить: по билету на Игры в Беларусь пускают только один раз. А если билет просрочен, то во въезде откажут вовсе.

Что касается проезда на Игры через Россию, подписано соглашение между странами, что гости Игр могут въезжать в Беларусь через соседнюю страну или временно пребывать там перед самим мероприятием. Для этого иностранцам не надо оформлять российскую визу. Но после окончания Игр, в срок до 10 июля, они должны покинуть страну.

«При этом напомню, что билет на Игры не является для наших российских коллег абсолютной догмой. При въезде в Россию и пребывании там должны соблюдаться все законы РФ. Если нужна регистрация — билет на Игры не освобождает от этого», — напомнил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

Бегун также добавил, что прибывающие на машинах гости Игр освобождаются от уплаты за проезд по дорогам. А люди из числа спортсменов или организаторов — от оформления медицинского страхования.

При этом начальник департамента подчеркнул, что никто из туристов не освобождается от регистрации по месту пребывания в Беларуси — правило остается прежним. Как всегда, на это есть 5 дней, за исключением праздничных и выходных дней. Процедуру осуществляют в подразделениях по гражданству и миграции МВД или можно самому онлайн — на Едином портале электронных услуг (если только не прибыли из России, где уже внесут эти данные).

В ГПК напомнили: хотя между Беларусью и Россией административная граница составляет более 1200 км, но туристы с билетом на Игры по «игровому безвизу» могут попасть лишь по определенным путям: в Витебской и Гомельской области есть три дороги и три ж/д направления. Все остальное — будет нарушением законов РФ.

В пунктах пропуска уже установлены обозначения для гостей Европейских игр. При въезде в Беларусь будут указания, чтобы проехать по отдельным коридорам. И кабинки для оформления туристов пограничниками тоже отметят символикой.

Представитель МВД уточнил один момент: туристы, которые следуют транзитом через Россию, обязательно должны пройти на сайте официального билетного оператора www.ticketpro.by авторизацию как гостя Игр.

«Надо авторизоваться на сайте и сообщить о себе персональные данные: гражданство, номер паспорта и дату рождения, чтобы обеспечить комфортное пребывание в Беларуси. Если иностранец въедет в страну и захочет потом выехать через Россию, то он должен предпринять такие же действия — авторизоваться на сайте, заполнить анкету для выезда из России в третье государство», — напомнил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

В целом по кодам проданных билетов пограничники уже будут знать, кто приедет на границу. Эта единая база обновляется каждый час. Поэтому можно купить квиток даже будучи у самого рубежа — и через час человека пропустят в Беларусь. При транзите через Россию будет аналогичный обмен информацией, там систему собираются обновлять чаще: раз в полчаса.

«Даже если человек забыл зарегистрироваться, то когда приедет в пункт пропуска, там увидит информационные табло — куда зайти и как зарегистрироваться. В течение получаса-часа его данные попадают в общую базу, и он может проезжать», — рассказал начальник отдела управления погранконтроля Госпогранкомитета Кузьма Лесняк.

Пример. На Европейские Игры хочет приехать гражданин США, но — ехать через Россию (куда в обычном порядке ему нужно получить визу). Есть билет на Игры. Может ли он, условно, свободно прилететь в российский Владивосток, купить билет на поезд через всю страну и так приехать в Беларусь по одному только билету на Игры (и, конечно, паспорту)? Ответ: может. Ему нужно только авторизоваться на Игры с указанием, что будет ехать через Россию. Ну, и собственно посетить спортивное мероприятие.

Кстати, если говорить об иностранных гостях, то больше всего билетов на Игры уже купили граждане России, Ирландии, Латвии, Польши и Литвы. В целом ждут не менее 30 тысяч болельщиков.

Всю информацию по этим вопросам можно найти в памятке для туристов на сайте Европейских игр — есть версия на русском и английском языках.