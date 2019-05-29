ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Подростковый секс. Когда об этом узнают правоохранители и кого могут наказать?

30.05.2019 18:38 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Беларуси с каждым годом растет количество выявленных секс-преступлений и не только насильственных. Если одному из партнеров еще не исполнилось 16 лет, а второму уже исполнилось 18, романтические отношения могут закончиться уголовным делом, даже если это была взаимная любовь. Кого и когда могут наказать за секс с подростками? Разобраться нам помогли в Следственном комитете.

Что такое возраст сексуального согласия, и когда он наступает в Беларуси?

Возраст сексуального согласия в Беларуси наступает в 16 лет. Считается, что именно с этого момента человек может осознанно согласиться на секс. Это касается и девушек, и парней.

Если оба партнера добровольно занимаются сексом, какая разница, сколько им лет?

Позиция государства — нужно обеспечить нравственное и физическое развитие подростка, поэтому в соответствии со ст. 168 УК за секс с подростком, которому еще не исполнилось 16, совершеннолетних граждан наказывают — до 4 лет ограничения или лишения свободы со штрафом (срок давности привлечения к уголовной ответственности — пять лет с момента совершения преступления), а если преступление совершил тот, на кого возложена обязанность по воспитанию подростка, или преступление совершила группа лиц, или обвиняемый также совершил насильственное сексуальное преступление — от 3 до 10 лет лишения свободы (в этом случае срок давности привлечения к ответственности уже 10 лет).

Важно — речь идет о добровольных сексуальных отношениях. Если со стороны партнера было давление, если ребенок в силу возраста не осознавал, на что соглашается, это расценивается как насилие, и наказание гораздо серьезнее — до 13 лет лишения свободы, а в случае тяжких последствий — до 15 (ст. 166, ст. 167 УК).

По таким делам всегда назначается психолого-психиатрическая экспертиза. Иногда девушка в 13 лет говорит, что хочет и готова заниматься сексом. Но после проведения экспертизы может быть установлено, что на самом деле ребенок не осознает, что такое половой акт, и в силу возраста не могла этого желать. В таком случае речь о добровольности уже не идет, и партнера накажут гораздо строже, как за насилие.

А если оба партнера младше 16 лет, их накажут?

Нет, к ответственности могут привлечь только совершеннолетнего человека. Это значит, что потерпевшему или потерпевшей должно быть меньше 16, виновному или виновной — от 18 и старше. Если интимные отношения были между подростками, которым меньше 16 лет, или если одному из них 17 лет, к ответственности привлекать не будут.

Родители обо всем знают и не против. Уголовное дело закроют?

Родителей, конечно, допросят. Но даже если они заявят, что ничего не имеют против сексуальной жизни ребенка, расследование продолжится, и виновное лицо привлекут к ответственности. Мнение потерпевшей или потерпевшего здесь также не учитывается. Неважно, что секс был добровольным, важно, что один из участников не достиг возраста сексуального согласия, а второй уже совершеннолетний.

Есть ли исключение для этнических меньшинств, где девушки по традиции рано начинают жить с мужчинами?

Неважно, какой национальности или вероисповедания фигуранты дела, все равны перед законом и отвечать будут одинаково, что белорус, что цыган, что православный, что мусульманин.

Если девушка забеременела, и парень хочет жениться, уголовное дело закроют?

В исключительных случаях дело может быть прекращено — по каждому делу учитывают индивидуальные обстоятельства (ст. 30 УПК). Но чаще всего дела доходят до суда. Уже в суде будут решать, какое назначить наказание. По ст. 168 УК предусмотрено наказание, в том числе, не связанное с лишением свободы. Наличие на иждивении ребенка, когда он уже родился, — смягчающее обстоятельство. Но важно, чтобы отец действительно обеспечивал молодую семью, а не сидел на шее у родителей.

Как правоохранительные органы узнают, что совершено преступление?

Есть несколько способов. Первый — родители потерпевшей или потерпевшего пишут заявление в милицию. Или об этом сообщают учителя — часто дети хвастаются перед одноклассниками, слухи расходятся по всей школе.

Второй способ — получение информации от медиков (на основании Постановление Совета Министров № 1192 от 18 декабря 2014 года). Если при плановом осмотре гинеколог узнал, что пациентка, которой еще нет 16 лет, уже не девственница, в течении суток поликлиника сообщает об этом в милицию. Дальше сведения поступают в СК, проводится проверка. Если информация подтверждается, возбуждают уголовное дело. Неважно, предъявляет ли претензии потерпевший (потерпевшая) или их родители. Правоохранителям достаточно установить сам факт.

Важно знать — осмотр гинеколога проводится только с разрешения родителей. Накануне профосмотра классные руководители должны спросить мнение законных представителей. Кто против, пишут заявление. Их ребенок не будет проходить осмотр со всем классом. Можно сходить к гинекологу в другой день — с мамой или без, в частный или государственный центр. С 14 лет пациент сам может отказаться от осмотра. В начале приема врач задает вопрос, живет ли пациентка половой жизнью. В зависимости от ответа и проводится осмотр. Если девушка говорит, что не занимается сексом, осматривать ее будут как девственницу — ректально. Врачи априори верят пациентке, даже если на самом деле она живет половой жизнью и умышленно это скрывает. Ни один гинеколог не имеет права самовольно проверить, девственница ли девушка, используя для осмотра специальные предметы. В медицинской карточке фиксируется возраст, когда пациентка начала половую жизнь, если девушка девственница, врач пишет virgo.

Третий способ — мониторинг соцсетей. Правоохранительные органы регулярно просматривают страницы, в том числе подростков. И если видят статусы или фото интимного содержания, могут возникнуть подозрения о совершении преступления.

И много таких преступлений?

По статистике, с каждым годом таких преступлений все больше: в 2017 году — 126 человек, в 2018 — 233 человека, за первые три месяца 2019 года — 60. Большинство пострадавших — девушки (около 80%). Это не значит, что раньше таких преступлений не было. В последнее время растет раскрываемость — усовершенствована методика выявления таких фактов и меняется поведение самих подростков, они охотнее делятся с родителями такой информацией, хотя латентность секс-преступлений по-прежнему высокая. Во многих семьях тема «секса» все еще табуированная, в школах по-прежнему нет предмета по сексуальному воспитанию детей.

Есть заявление пострадавшей, этого достаточно, чтобы парня осудили?

Только обвинительных показаний недостаточно. По таким делам назначается несколько экспертиз. Судебно-медицинская фиксирует нарушение девственной плевы — понятно, что такая экспертиза назначается только если пострадавшая женского пола. Психолого-психиатрическая экспертиза (здесь уже независимо от пола пострадавшего) устанавливает, осознавал ли подросток, на что соглашался. Кроме того, допрашивают родных, друзей, учителей фигурантов дела. Изучают страницы в соцсетях, переписку партнеров, в том числе удаленную.

Иногда бывшие партнеры угрожают друг другу, что напишут заявление в милицию, что в случае расставания бывшего или бывшую ждут проблемы. Надо понимать, что только обвинительных показаний недостаточно, и заведомо ложный донос, заведомо ложные показания — преступление (ст. 400, ст. 401 УК).

Если девушка выглядит старше своих лет и говорила, что ей исполнилось 16, парня привлекут к ответственности?

Чтобы человека осудили по ст. 168 УК, нужно доказать, что он действительно знал, что партнеру не исполнилось 16 лет. Знал и продолжал сексуальные отношения. Ответственность наступает с того момента, когда нарушитель узнал реальный возраст потерпевшей или потерпевшего.

В практике были случаи, когда семиклассница говорила своему парню, что учится в 10 классе, показывала даже школьный дневник (брала у сестры), выглядела старше своего реального возраста. Уголовное дело было прекращено, так как парень был уверен, что встречается с 17-летней девушкой.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если девушка выглядит старше своих лет и говорила, что ей исполнилось 16, парня не будут наказывать.
 
Новости дня
Новости общества
 
Чтобы не запутаться: туристам рассказали, как без проблем приехать на Европейские игры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.05.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика