Подростковый секс. Когда об этом узнают правоохранители и кого могут наказать?

Источник материала: Tut.by

В Беларуси с каждым годом растет количество выявленных секс-преступлений и не только насильственных. Если одному из партнеров еще не исполнилось 16 лет, а второму уже исполнилось 18, романтические отношения могут закончиться уголовным делом, даже если это была взаимная любовь. Кого и когда могут наказать за секс с подростками? Разобраться нам помогли в Следственном комитете.

Что такое возраст сексуального согласия, и когда он наступает в Беларуси? Возраст сексуального согласия в Беларуси наступает в 16 лет. Считается, что именно с этого момента человек может осознанно согласиться на секс. Это касается и девушек, и парней.

Если оба партнера добровольно занимаются сексом, какая разница, сколько им лет? Позиция государства — нужно обеспечить нравственное и физическое развитие подростка, поэтому в соответствии со ст. 168 УК за секс с подростком, которому еще не исполнилось 16, совершеннолетних граждан наказывают — до 4 лет ограничения или лишения свободы со штрафом (срок давности привлечения к уголовной ответственности — пять лет с момента совершения преступления), а если преступление совершил тот, на кого возложена обязанность по воспитанию подростка, или преступление совершила группа лиц, или обвиняемый также совершил насильственное сексуальное преступление — от 3 до 10 лет лишения свободы (в этом случае срок давности привлечения к ответственности уже 10 лет). Важно — речь идет о добровольных сексуальных отношениях. Если со стороны партнера было давление, если ребенок в силу возраста не осознавал, на что соглашается, это расценивается как насилие, и наказание гораздо серьезнее — до 13 лет лишения свободы, а в случае тяжких последствий — до 15 ( ст. 166 , ст. 167 УК ). По таким делам всегда назначается психолого-психиатрическая экспертиза. Иногда девушка в 13 лет говорит, что хочет и готова заниматься сексом. Но после проведения экспертизы может быть установлено, что на самом деле ребенок не осознает, что такое половой акт, и в силу возраста не могла этого желать. В таком случае речь о добровольности уже не идет, и партнера накажут гораздо строже, как за насилие.

А если оба партнера младше 16 лет, их накажут? Нет, к ответственности могут привлечь только совершеннолетнего человека. Это значит, что потерпевшему или потерпевшей должно быть меньше 16, виновному или виновной — от 18 и старше. Если интимные отношения были между подростками, которым меньше 16 лет, или если одному из них 17 лет, к ответственности привлекать не будут.

Родители обо всем знают и не против. Уголовное дело закроют? Родителей, конечно, допросят. Но даже если они заявят, что ничего не имеют против сексуальной жизни ребенка, расследование продолжится, и виновное лицо привлекут к ответственности. Мнение потерпевшей или потерпевшего здесь также не учитывается. Неважно, что секс был добровольным, важно, что один из участников не достиг возраста сексуального согласия, а второй уже совершеннолетний.

Есть ли исключение для этнических меньшинств, где девушки по традиции рано начинают жить с мужчинами? Неважно, какой национальности или вероисповедания фигуранты дела, все равны перед законом и отвечать будут одинаково, что белорус, что цыган, что православный, что мусульманин.

Если девушка забеременела, и парень хочет жениться, уголовное дело закроют? В исключительных случаях дело может быть прекращено — по каждому делу учитывают индивидуальные обстоятельства ( ст. 30 УПК ). Но чаще всего дела доходят до суда. Уже в суде будут решать, какое назначить наказание. По ст. 168 УК предусмотрено наказание, в том числе, не связанное с лишением свободы. Наличие на иждивении ребенка, когда он уже родился, — смягчающее обстоятельство. Но важно, чтобы отец действительно обеспечивал молодую семью, а не сидел на шее у родителей.

Как правоохранительные органы узнают, что совершено преступление? Есть несколько способов. Первый — родители потерпевшей или потерпевшего пишут заявление в милицию. Или об этом сообщают учителя — часто дети хвастаются перед одноклассниками, слухи расходятся по всей школе. Второй способ — получение информации от медиков (на основании Постановление Совета Министров № 1192 от 18 декабря 2014 года). Если при плановом осмотре гинеколог узнал, что пациентка, которой еще нет 16 лет, уже не девственница, в течении суток поликлиника сообщает об этом в милицию. Дальше сведения поступают в СК, проводится проверка. Если информация подтверждается, возбуждают уголовное дело. Неважно, предъявляет ли претензии потерпевший (потерпевшая) или их родители. Правоохранителям достаточно установить сам факт. Важно знать — осмотр гинеколога проводится только с разрешения родителей. Накануне профосмотра классные руководители должны спросить мнение законных представителей. Кто против, пишут заявление. Их ребенок не будет проходить осмотр со всем классом. Можно сходить к гинекологу в другой день — с мамой или без, в частный или государственный центр. С 14 лет пациент сам может отказаться от осмотра. В начале приема врач задает вопрос, живет ли пациентка половой жизнью. В зависимости от ответа и проводится осмотр. Если девушка говорит, что не занимается сексом, осматривать ее будут как девственницу — ректально. Врачи априори верят пациентке, даже если на самом деле она живет половой жизнью и умышленно это скрывает. Ни один гинеколог не имеет права самовольно проверить, девственница ли девушка, используя для осмотра специальные предметы. В медицинской карточке фиксируется возраст, когда пациентка начала половую жизнь, если девушка девственница, врач пишет virgo. Третий способ — мониторинг соцсетей. Правоохранительные органы регулярно просматривают страницы, в том числе подростков. И если видят статусы или фото интимного содержания, могут возникнуть подозрения о совершении преступления.

И много таких преступлений? По статистике, с каждым годом таких преступлений все больше: в 2017 году — 126 человек, в 2018 — 233 человека, за первые три месяца 2019 года — 60. Большинство пострадавших — девушки (около 80%). Это не значит, что раньше таких преступлений не было. В последнее время растет раскрываемость — усовершенствована методика выявления таких фактов и меняется поведение самих подростков, они охотнее делятся с родителями такой информацией, хотя латентность секс-преступлений по-прежнему высокая. Во многих семьях тема «секса» все еще табуированная, в школах по-прежнему нет предмета по сексуальному воспитанию детей.

Есть заявление пострадавшей, этого достаточно, чтобы парня осудили? Только обвинительных показаний недостаточно. По таким делам назначается несколько экспертиз. Судебно-медицинская фиксирует нарушение девственной плевы — понятно, что такая экспертиза назначается только если пострадавшая женского пола. Психолого-психиатрическая экспертиза (здесь уже независимо от пола пострадавшего) устанавливает, осознавал ли подросток, на что соглашался. Кроме того, допрашивают родных, друзей, учителей фигурантов дела. Изучают страницы в соцсетях, переписку партнеров, в том числе удаленную. Иногда бывшие партнеры угрожают друг другу, что напишут заявление в милицию, что в случае расставания бывшего или бывшую ждут проблемы. Надо понимать, что только обвинительных показаний недостаточно, и заведомо ложный донос, заведомо ложные показания — преступление ( ст. 400 , ст. 401 УК ).

Если девушка выглядит старше своих лет и говорила, что ей исполнилось 16, парня привлекут к ответственности? Чтобы человека осудили по ст. 168 УК, нужно доказать, что он действительно знал, что партнеру не исполнилось 16 лет. Знал и продолжал сексуальные отношения. Ответственность наступает с того момента, когда нарушитель узнал реальный возраст потерпевшей или потерпевшего. В практике были случаи, когда семиклассница говорила своему парню, что учится в 10 классе, показывала даже школьный дневник (брала у сестры), выглядела старше своего реального возраста. Уголовное дело было прекращено, так как парень был уверен, что встречается с 17-летней девушкой.