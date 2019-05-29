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«Район на район». Подвели итоги конкурса - и вот какой район победил
30.05.2019 18:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Всем привет! Это рубрика «Минск».
Конкурс мы начали в конце февраля. До 22 апреля минчане присылали чудесные истории про свою большую любовь к нему. Мы выбрали для публикации 22 текста, а всего в редакцию пришло около сотни писем. Выбирать было непросто, потому что всегда казалось: что-то интересное обязательно останется за кадром.
27 и 28 мая на портале TUT.BY выбирали лучшую историю — с помощью
За публикацию от Надежды Шарко, Екатерины Кулинкович и Анны Игнатени отдали больше всего голосов — 78! Авторы получат 300 рублей. К слову, история про Каменную Горку оказалась самой популярной и по просмотрам: ее прочли 69 300 раз.
Редакция решила поощрить дополнительно еще одну работу:
Большое спасибо всем участникам конкурса, авторам опубликованных и неопубликованных историй. Вы здорово пишете.
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Конкурс «Район на район», в котором минчане признавались в любви уголку, где живут, закончился. TUT.BY объявляет победителя
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