«Район на район». Подвели итоги конкурса - и вот какой район победил

Источник материала: Tut.by

Всем привет! Это рубрика «Минск». Конкурс «Район на район» , в котором минчане признавались в любви тем уголкам города, в которых живут, закончился. TUT.BY объявляет победителя.



На снимке Каменная Горка. Фото предоставлено участниками конкурса

Конкурс мы начали в конце февраля. До 22 апреля минчане присылали чудесные истории про свою большую любовь к нему. Мы выбрали для публикации 22 текста, а всего в редакцию пришло около сотни писем. Выбирать было непросто, потому что всегда казалось: что-то интересное обязательно останется за кадром.

27 и 28 мая на портале TUT.BY выбирали лучшую историю — с помощью открытого голосования . Победил такой замечательный текст: «Район на район. Не каменные джунгли. За что Каменную Горку любят местные» .

За публикацию от Надежды Шарко, Екатерины Кулинкович и Анны Игнатени отдали больше всего голосов — 78! Авторы получат 300 рублей. К слову, история про Каменную Горку оказалась самой популярной и по просмотрам: ее прочли 69 300 раз.

Редакция решила поощрить дополнительно еще одну работу: «Район на район. Как далекое „замкадье“ Сосны стало любимым местом в Минске» . Эту теплую историю прислала Анастасия Рыженкова, автор получит 150 рублей. Пусть это будет нашим небольшим вкладом в покупку баскетбольного кольца для вашего двора ;).

Большое спасибо всем участникам конкурса, авторам опубликованных и неопубликованных историй. Вы здорово пишете.