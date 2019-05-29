Хотел сжечь макулатуру. По делу о поджоге магазина на Лынькова милиция задержала минчанина

Источник материала: Tut.by

Ночью 27 мая в Минске горел магазин на улице Лынькова — кровля была полностью охвачена огнем. Городская милиция сообщила , что есть задержанный по этому делу.



Фото: МЧС Минска

Пожар был в магазине «Хит» по улице Лынькова. Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения этого здания и объектов по соседству.

Задержан 65-летний минчанин, злоупотребляющий спиртным. Той ночью он поругался с сожительницей, которая подрабатывала сбором макулатуры. Мужчина решил лишить ее источника доходов, взял бутылку с растворителем и поджег картон, который женщина складировала около магазина. Минчанин пояснил, что сжигать сам магазин не планировал.

Материалы проверки передали во Фрунзенский районный отдел Следственного комитета — там действиям мужчины дадут правовую оценку.