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Хотел сжечь макулатуру. По делу о поджоге магазина на Лынькова милиция задержала минчанина

30.05.2019 19:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ночью 27 мая в Минске горел магазин на улице Лынькова — кровля была полностью охвачена огнем. Городская милиция сообщила, что есть задержанный по этому делу.


Фото: МЧС Минска

Пожар был в магазине «Хит» по улице Лынькова. Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения этого здания и объектов по соседству.

Задержан 65-летний минчанин, злоупотребляющий спиртным. Той ночью он поругался с сожительницей, которая подрабатывала сбором макулатуры. Мужчина решил лишить ее источника доходов, взял бутылку с растворителем и поджег картон, который женщина складировала около магазина. Минчанин пояснил, что сжигать сам магазин не планировал.

Материалы проверки передали во Фрунзенский районный отдел Следственного комитета — там действиям мужчины дадут правовую оценку.

 
Теги: Минск
 
 
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Задержанный пояснил, что сжигать сам магазин не планировал - поджег лишь картон возле магазина
 
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