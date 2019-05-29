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Хотел сжечь макулатуру. По делу о поджоге магазина на Лынькова милиция задержала минчанина
30.05.2019 19:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ночью 27 мая в Минске
Пожар был в магазине «Хит» по улице Лынькова. Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения этого здания и объектов по соседству.
Задержан 65-летний минчанин, злоупотребляющий спиртным. Той ночью он поругался с сожительницей, которая подрабатывала сбором макулатуры. Мужчина решил лишить ее источника доходов, взял бутылку с растворителем и поджег картон, который женщина складировала около магазина. Минчанин пояснил, что сжигать сам магазин не планировал.
Материалы проверки передали во Фрунзенский районный отдел Следственного комитета — там действиям мужчины дадут правовую оценку.
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Задержанный пояснил, что сжигать сам магазин не планировал - поджег лишь картон возле магазина
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