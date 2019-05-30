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Доброго тебе пути,молодежь!

30.05.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Возле Дома быта за несколько часов до начала торжественной части мероприятия,которая проходила на центральной площади города,начали работать фотозоны,уличные музыканты,тематические площадки.Сделать аквагримм,сфотографироваться с ходулистами или посмотреть модный показ воспитанников Центра развития и моды "Golden Kids"- каждый выбирал занятие по душе.
Праздничную программу открыло яркое выступление ансамблей "21 век","Раунiца","Зазеркалье","Карнавал",образцовая цирковая студия "Мечтатели". Более сотни учащихся станцевали вальс и присоединились к танцевальному флешмобу.
Перед многочисленными гостями праздника выступил председатель Борисовского райисполкома Г.И.Денгалев.Геннадий Иванович пожелал учащимся выпускных классов самореализации,личностного роста и профессионального становления,а учителей поблагодарил за неравнодушие и профессионализм.
Сейчас на площади продолжается праздничный концерт и царит уникальная атмосфера:энергетика молодости,таланта,грандиозных планов.
В 22.00 прогремят залпы праздничного фейерверка.

 
 
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В 2018-м праздник последнего звонка "Виват,молодежь!"приобрел новый формат,став настоящим костюмированным балом на центральной площади города.Он настолько...
 
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