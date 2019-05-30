Родители на Немиге, секс подростков, жизнь Нур-Султана, «Битва титанов» и корь - все за вчера

Вчера, в 20-летнюю годовщину трагедии на Немиге, родители погибших в давке и священники пришли с молитвой на место гибели людей. Поплакав и помолившись, родители взяли в руки 53 белоснежных воздушных шарика и запустили их в небо. А когда те исчезли, близкие и родные сели в машины, автобусы и поехали привычным маршрутом — на кладбище. Напомним, 20 лет спустя мы воссоздали виртуальную стену подземного перехода и нанесли на нее имена всех 53 погибших в жуткой давке. Все о Немиге-99 — вот здесь, в одном лонгриде.
ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ
Видели, что непогода натворила в последние дни в стране? Размыла дороги, сорвала крыши, повредила машины, из-за молний были пожары… Смотрите, в общем, сами — собрали все последствия.
А еще же и Европейские игры! Как думаете, на них вообще кто-нибудь приедет? По оценкам экспертов, туристов будет точно меньше, чем во время чемпионата мира по хоккею. Оказывается, на первых играх в Баку в 2015 году было так же. «У нас финал Лиги Европы по футболу [был], вот сюда приехало очень много иностранцев (ой, а мы рассказывали, как смотрели его в Минске с болельщиками „Арсенала“, кстати? И как наши болельщики смотрели его там?..). А на Европейские игры ездили в основном по приглашениям и за счет нашего бюджета. Сами игры, на мой взгляд, оказались абсолютно нерентабельными, и как болельщик со стажем могу сказать, что они были совсем неинтересными. Их проводили для имиджа», — вспоминает местный журналист. Узнали, как сейчас обстоят дела у нас. Кстати, вчера, чтобы туристы не запутались во всех процедурах, наши им подробно объяснили, как приехать. Теперь главное — желание.
Еще один столичный гаишник получил приговор за взятки. Знаете, сколько ему дали за 124 рубля, на который тот «обогатился»? Минска дали большой срок">«Убийцы столько сидят», — кричали в суде его родственники.
Помните, обещали репортаж из Нур-Султана? А вот и он! Вы же знаете, что 9 июня в Казахстане пройдут внеочередные выборы президента — после того, как в марте 2019-го Нурсултан Назарбаев ушел в отставку? Мы побывали в казахстанской столице в период перемен, узнали, как местные жители относятся к переименованию Астаны и наследию Назарбаева (ой, он, кстати, вчера получил второй за два дня почетный пост!). «Да, именно Назарбаев перенес столицу из Алматы в Акмолу, но ведь не он один ее строил. А присвоил все заслуги себе и своей чете: как будто до Назарбаевых Казахстана не было. Мы очень терпеливый народ. Но когда терпение лопнет, боюсь представить, что произойдет…». Весь наш прекрасный репортаж — здесь.
Если у вас есть дети, а у них — ну, конечно! — есть гаджеты, то вам сейчас точно будет интересно. Наши социологи провели исследование: отобрали на три дня у всех членов белорусских семей с детьми гаджеты и попросили ими не пользоваться три дня. Рассказать, что получилось? Кстати, вот психиатр считает, что дети до трех лет в принципе не должны пользоваться гаджетами — по его мнению, это прямой путь к будущей интернет-зависимости. Согласны с ним или нет?
Если вы уже решили квартирный вопрос, смело проходите мимо. А, нет, стойте, — вдруг вы все еще рассматриваете жилье как инструмент для инвестиций… Тогда доставайте лишние 40 тысяч долларов, будем выбирать дешевую «двушку» в Минске.
А видели грузовик, который стоит, как дом? У него потолки в кабине — почти как в квартире, и совсем нет зеркал заднего вида — выглядит это крайне необычно, но зато положительно влияет на аэродинамику. Mercedes-Benz Actros, который показали у Нацбиблиотеки, нас, конечно, впечатлил.
Как думаете, легко ли все в своей жизни поменять? Бросить работу, переехать в деревню и завести хозяйство? Вот Алексей из Минска — работал автослесарем, а в 32 года вдруг решил перебраться в деревню: строит дом, планирует зарабатывать на хозяйстве, взял на содержание двоих помощников, а еще стал местным депутатом. И ему, говорит, все нравится. А вот французский шеф-повар и сомелье Борис Поль Жорж Буаняр — он тоже переехал в белорусскую деревню, и та зажила новой жизнью. Сельчане теперь по праздникам едят улиток и фламбе, пьют кальвадос и шампанское. Очень крутая история!
Помните Шурика — и актера Александра Демьяненко, его сыгравшего? «Если бы кто-то в 70-е годы составлял рейтинг популярности, думаю, на первом месте стоял бы Сашка Демьяненко и только на втором — Гагарин», — говорил лучший друг всеми любимого Шурика. А сам актер, оказывается, ненавидел эту роль и считал, что Шурик разрушил его жизнь, представляете?