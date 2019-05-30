ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Родители на Немиге, секс подростков, жизнь Нур-Султана, «Битва титанов» и корь - все за вчера

31.05.2019 08:18 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Вчера, в 20-летнюю годовщину трагедии на Немиге, родители погибших в давке и священники пришли с молитвой на место гибели людей. Поплакав и помолившись, родители взяли в руки 53 белоснежных воздушных шарика и запустили их в небо. А когда те исчезли, близкие и родные сели в машины, автобусы и поехали привычным маршрутом — на кладбище. Напомним, 20 лет спустя мы воссоздали виртуальную стену подземного перехода и нанесли на нее имена всех 53 погибших в жуткой давке. Все о Немиге-99 — вот здесь, в одном лонгриде.


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • Видели, что непогода натворила в последние дни в стране? Размыла дороги, сорвала крыши, повредила машины, из-за молний были пожары… Смотрите, в общем, сами — собрали все последствия.
  • А завтра уже лето — и в июне произойдут некоторые изменения, которые повлияют на толщину наших кошельков. Кому-то, например, поднимут зарплаты, а кому-то — плату за отопление. А еще в Минске начинаются репетиции парада (и перекрытия проспекта соответственно, а-а-а!).
  • Посла Беларуси в России Владимира Семашко наделили полномочиями вице-премьера по вопросам деятельности Беларуси в рамках Союзного государства и отношений с Россией. Теперь мы знаем, кто будет нести персональную ответственность за продвижение наших национальных интересов! Будем надеться на прорыв: Семашко всегда называли уникально сильным переговорщиком. А новый посол России в это же время готовится лететь к нам… Кстати, как думаете, куда — в Беларусь или Белоруссию?
  • Так как в стране активно расползаются слухи о едва ли не эпидемии кори, то Минздрав посчитал нужным рассказать о том, сколько у нас реально заболевших и действительно ли ими заполнены все инфекционные отделения. Ну и еще раз прочитайте о вакцинации, конечно, — впереди сезон отпусков.
  • А еще же и Европейские игры! Как думаете, на них вообще кто-нибудь приедет? По оценкам экспертов, туристов будет точно меньше, чем во время чемпионата мира по хоккею. Оказывается, на первых играх в Баку в 2015 году было так же. «У нас финал Лиги Европы по футболу [был], вот сюда приехало очень много иностранцев (ой, а мы рассказывали, как смотрели его в Минске с болельщиками „Арсенала“, кстати? И как наши болельщики смотрели его там?..). А на Европейские игры ездили в основном по приглашениям и за счет нашего бюджета. Сами игры, на мой взгляд, оказались абсолютно нерентабельными, и как болельщик со стажем могу сказать, что они были совсем неинтересными. Их проводили для имиджа», — вспоминает местный журналист. Узнали, как сейчас обстоят дела у нас. Кстати, вчера, чтобы туристы не запутались во всех процедурах, наши им подробно объяснили, как приехать. Теперь главное — желание.
  • Еще один столичный гаишник получил приговор за взятки. Знаете, сколько ему дали за 124 рубля, на который тот «обогатился»? Минска дали большой срок">«Убийцы столько сидят», — кричали в суде его родственники.
  • Ну и — о сексе. Не пугайтесь! Просто хотим вам объяснить, как наши дети могут заниматься сексом, пока они подростки. Потому что уголовных дел по таки отношениям возбуждаются сотни! Нам это надо? Итак, слушаем и запоминаем — кого и когда могут наказать за секс с подростками?

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Помните, обещали репортаж из Нур-Султана? А вот и он! Вы же знаете, что 9 июня в Казахстане пройдут внеочередные выборы президента — после того, как в марте 2019-го Нурсултан Назарбаев ушел в отставку? Мы побывали в казахстанской столице в период перемен, узнали, как местные жители относятся к переименованию Астаны и наследию Назарбаева (ой, он, кстати, вчера получил второй за два дня почетный пост!). «Да, именно Назарбаев перенес столицу из Алматы в Акмолу, но ведь не он один ее строил. А присвоил все заслуги себе и своей чете: как будто до Назарбаевых Казахстана не было. Мы очень терпеливый народ. Но когда терпение лопнет, боюсь представить, что произойдет…». Весь наш прекрасный репортаж — здесь.


  • У нас же на днях закончился конкурс «Район на район», в котором минчане признавались в любви тем уголкам города, в которых живут — и the Oscar goes to-o-o-oВ общем, вот тут расскажем, кому достались 300 рублей призовых.
  • Если у вас есть дети, а у них — ну, конечно! — есть гаджеты, то вам сейчас точно будет интересно. Наши социологи провели исследование: отобрали на три дня у всех членов белорусских семей с детьми гаджеты и попросили ими не пользоваться три дня. Рассказать, что получилось? Кстати, вот психиатр считает, что дети до трех лет в принципе не должны пользоваться гаджетами — по его мнению, это прямой путь к будущей интернет-зависимости. Согласны с ним или нет?
  • Мы бы, конечно, с детьми лучше в музей сходили, чем в смартфоны втыкать, но… скучно. Да-да, что-то с нашими музеями не так. Денис Мартинович попробовал разобраться, почему на Западе ходят в музеи, а в Беларуси — нет.
  • Если вы уже решили квартирный вопрос, смело проходите мимо. А, нет, стойте, — вдруг вы все еще рассматриваете жилье как инструмент для инвестиций… Тогда доставайте лишние 40 тысяч долларов, будем выбирать дешевую «двушку» в Минске.
  • А видели грузовик, который стоит, как дом? У него потолки в кабине — почти как в квартире, и совсем нет зеркал заднего вида — выглядит это крайне необычно, но зато положительно влияет на аэродинамику. Mercedes-Benz Actros, который показали у Нацбиблиотеки, нас, конечно, впечатлил.
  • Как думаете, легко ли все в своей жизни поменять? Бросить работу, переехать в деревню и завести хозяйство? Вот Алексей из Минска — работал автослесарем, а в 32 года вдруг решил перебраться в деревню: строит дом, планирует зарабатывать на хозяйстве, взял на содержание двоих помощников, а еще стал местным депутатом. И ему, говорит, все нравится. А вот французский шеф-повар и сомелье Борис Поль Жорж Буаняр — он тоже переехал в белорусскую деревню, и та зажила новой жизнью. Сельчане теперь по праздникам едят улиток и фламбе, пьют кальвадос и шампанское. Очень крутая история!


  • Помните Шурика — и актера Александра Демьяненко, его сыгравшего? «Если бы кто-то в 70-е годы составлял рейтинг популярности, думаю, на первом месте стоял бы Сашка Демьяненко и только на втором — Гагарин», — говорил лучший друг всеми любимого Шурика. А сам актер, оказывается, ненавидел эту роль и считал, что Шурик разрушил его жизнь, представляете?

О СПОРТЕ


Все новости четверга, 30 мая

Кстати. Если есть желание, можно завтра слетать в Таллин — из Минска появились прямые рейсы. Почем билеты и когда вылеты — расскажем здесь. Вы уже распланировали выходные? Если нет, включите в планы просмотр очередной «Экономики на пальцах», вдруг вчера пропустили прямой эфир. Вам же интересно узнать, как Беларусь научилась правильно отвечать на пассажи типа «хотите цены, как в России, станьте частью России»? Ладно, если нет, то хоть потусьте правильно.

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
А еще, напомним, 20 лет спустя мы воссоздали виртуальную стену подземного перехода и нанесли на нее имена всех 53 погибших в жуткой давке. Все о Немиге-99 - вот здесь, в...
 
Новости дня
Новости общества
 
Доброго тебе пути,молодежь!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.05.2019
Mir24.TV Belarus
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика