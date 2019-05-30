Родители на Немиге, секс подростков, жизнь Нур-Султана, «Битва титанов» и корь - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Вчера, в 20-летнюю годовщину трагедии на Немиге, родители погибших в давке и священники пришли с молитвой на место гибели людей . Поплакав и помолившись, родители взяли в руки 53 белоснежных воздушных шарика и запустили их в небо. А когда те исчезли, близкие и родные сели в машины, автобусы и поехали привычным маршрутом — на кладбище. Напомним, 20 лет спустя мы воссоздали виртуальную стену подземного перехода и нанесли на нее имена всех 53 погибших в жуткой давке. Все о Немиге-99 — вот здесь, в одном лонгриде .





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

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Помните, обещали репортаж из Нур-Султана? А вот и он! Вы же знаете, что 9 июня в Казахстане пройдут внеочередные выборы президента — после того, как в марте 2019-го Нурсултан Назарбаев ушел в отставку? Мы побывали в казахстанской столице в период перемен, узнали, как местные жители относятся к переименованию Астаны и наследию Назарбаева (ой, он, кстати, вчера получил второй за два дня почетный пост !). «Да, именно Назарбаев перенес столицу из Алматы в Акмолу, но ведь не он один ее строил. А присвоил все заслуги себе и своей чете: как будто до Назарбаевых Казахстана не было. Мы очень терпеливый народ. Но когда терпение лопнет, боюсь представить, что произойдет…». Весь наш прекрасный репортаж — здесь .









Помните Шурика — и актера Александра Демьяненко, его сыгравшего? «Если бы кто-то в 70-е годы составлял рейтинг популярности, думаю, на первом месте стоял бы Сашка Демьяненко и только на втором — Гагарин», — говорил лучший друг всеми любимого Шурика. А сам актер, оказывается, ненавидел эту роль и считал, что Шурик разрушил его жизнь , представляете?

О СПОРТЕ

Смотрели вчера «Битву титанов»? Так назвала WTA матч между нашей Викой Азаренко и первой ракеткой мира Наоми Осакой на «Ролан Гаррос». Знаете, чем закончился ? Этот матч многие зрители даже назвали досрочным финалом — настолько высокий уровень показали обе соперницы. А что говорит сама Вика ? Еще же вчера наша Арина Соболенко проиграла 17-летней американке . Так что одиночный разряд «Ролан Гаррос» для нас — всё. Удачи нашим девушкам в травяном сезоне!





Как там Кокорин и Мамаев? Один, говорят, предпочитает уединение, а второму нравится общение с сокамерниками. Оказывается, им даже предложили работу — и вот чем можно заниматься в колонии .

Все новости четверга, 30 мая

Кстати. Если есть желание, можно завтра слетать в Таллин — из Минска появились прямые рейсы. Почем билеты и когда вылеты — расскажем здесь . Вы уже распланировали выходные? Если нет, включите в планы просмотр очередной «Экономики на пальцах» , вдруг вчера пропустили прямой эфир. Вам же интересно узнать, как Беларусь научилась правильно отвечать на пассажи типа «хотите цены, как в России, станьте частью России»? Ладно, если нет, то хоть потусьте правильно .

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