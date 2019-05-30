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Лето начнется с дождей. Погода в Витебске в выходные
31.05.2019 08:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Лето в Витебске начнется с небольших кратковременных дождей. Термометр покажет до 22 градусов тепла,
В субботу, 1 июня, ночью — +13…15 °С, днем — +19…21 °С. В прогнозе — небольшой дождь.
В воскресенье, 2 июня, максимальная температура днем — +22 °С. Ожидается дождь.
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Лето в Витебске начнется с небольших кратковременных дождей. Термометр покажет до 22 градусов тепла.
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