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Лето начнется с дождей. Погода в Витебске в выходные

31.05.2019 08:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лето в Витебске начнется с небольших кратковременных дождей. Термометр покажет до 22 градусов тепла, сообщают синоптики.

В субботу, 1 июня, ночью — +13…15 °С, днем — +19…21 °С. В прогнозе — небольшой дождь.

В воскресенье, 2 июня, максимальная температура днем — +22 °С. Ожидается дождь.

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Теги: Витебск
 
 
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Лето в Витебске начнется с небольших кратковременных дождей. Термометр покажет до 22 градусов тепла.
 
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