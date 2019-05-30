ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Теперь и дельфин. Еще одна зеленая скульптура появилась в Витебске

31.05.2019 08:29 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Дельфин из искусственной травы установлен на перекрестке улицы Чкалова и Московского проспекта в Витебске.


Фото: Юрий Шепелев

Дельфин изображен в прыжке. Скульптура находится на небольшом возвышении посреди клумбы. Издалека кажется, что животное действительно взлетает.

В областном центре это уже вторая топиарная композиция. Два зеленых льва ранее появились возле торгового центра «Беларусь» на проспекте Белобородова. Скульптуры пострадали от вандалов, их решили «сторожить» с помощью видеокамер.


Фото: Юрий Шепелев

Идею озеленения с помощью топиара — скульптур из искусственной травы — предложил один из витебских предпринимателей. Озеленители хотят органично вписать арт-объекты в городское пространство. В планах устновить в Витебске более 10 зеленых фигур: медведей, ланей, кроликов, дельфинов и т.д. Задумку поддержали местные власти. Топиарии купили за счет городского бюджета.

В мастерской, которая изготавливает фигуры из искусственной травы, порталу vitebsk.biz рассказали о их стоимости. Например, такого льва, как стоит возле «Беларуси», здесь продают за 2600 рублей.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дельфин изображен в прыжке. Скульптура находится на небольшом возвышении посреди клумбы. Издалека кажется, что животное действительно взлетает.
 
Новости дня
Новости общества
 
Родители на Немиге, секс подростков, жизнь Нур-Султана, «Битва титанов» и корь - все за вчера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.05.2019
Mir24.TV Belarus
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика