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Теперь и дельфин. Еще одна зеленая скульптура появилась в Витебске
31.05.2019 08:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Дельфин из искусственной травы установлен на перекрестке улицы Чкалова и Московского проспекта в Витебске.
Дельфин изображен в прыжке. Скульптура находится на небольшом возвышении посреди клумбы. Издалека кажется, что животное действительно взлетает.
В областном центре это уже вторая топиарная композиция. Два зеленых льва ранее появились возле торгового центра «Беларусь» на проспекте Белобородова. Скульптуры
Идею озеленения с помощью топиара — скульптур из искусственной травы — предложил один из витебских предпринимателей. Озеленители хотят органично вписать арт-объекты в городское пространство. В планах устновить в Витебске более 10 зеленых фигур: медведей, ланей, кроликов, дельфинов и т.д. Задумку поддержали местные власти. Топиарии купили за счет городского бюджета.
В мастерской, которая изготавливает фигуры из искусственной травы, порталу vitebsk.biz
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Дельфин изображен в прыжке. Скульптура находится на небольшом возвышении посреди клумбы. Издалека кажется, что животное действительно взлетает.
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