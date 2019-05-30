Теперь и дельфин. Еще одна зеленая скульптура появилась в Витебске

Источник материала: Tut.by

Дельфин из искусственной травы установлен на перекрестке улицы Чкалова и Московского проспекта в Витебске.



Фото: Юрий Шепелев

Дельфин изображен в прыжке. Скульптура находится на небольшом возвышении посреди клумбы. Издалека кажется, что животное действительно взлетает.

В областном центре это уже вторая топиарная композиция. Два зеленых льва ранее появились возле торгового центра «Беларусь» на проспекте Белобородова. Скульптуры пострадали от вандалов, их решили «сторожить» с помощью видеокамер.



Фото: Юрий Шепелев

Идею озеленения с помощью топиара — скульптур из искусственной травы — предложил один из витебских предпринимателей. Озеленители хотят органично вписать арт-объекты в городское пространство. В планах устновить в Витебске более 10 зеленых фигур: медведей, ланей, кроликов, дельфинов и т.д. Задумку поддержали местные власти. Топиарии купили за счет городского бюджета.

В мастерской, которая изготавливает фигуры из искусственной травы, порталу vitebsk.biz рассказали о их стоимости. Например, такого льва, как стоит возле «Беларуси», здесь продают за 2600 рублей.