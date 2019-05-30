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Много солнца и немного дождя. Погода в Могилеве в выходные

31.05.2019 08:44 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

А вот и последний день весны, друзья! Завтра уже официально наступит лето — календарное, потому что погода в Могилеве уже давно по-летнему теплая. Ну а в первые выходные этого лета ждем солнце и немного дождя. Вся следующая неделя будет жаркой, солнечной и без осадков (но это пока неточно).


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 31 мая, будет солнечно, тепло и до +21°С.

В субботу, 1 июня, прогнозируют переменную облачность, +13…21°С. Днем возможны небольшой дождь, гроза.

Вероятность дождя в воскресенье днем меньше, но тоже есть. Температура воздуха не изменится и ожидается до +21°С.

В понедельник, 3 июня, станет прохладнее — +12…18°С. Будет облачно.

За точным прогнозом погоды в своем городе заходи на POGODA.TUT.BY каждый день.

 
Теги: Могилев
 
 
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