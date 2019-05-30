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Директор на самокате, костры и мимы. Как в Гродно до полуночи шла самая необычная школьная линейка

31.05.2019 08:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Выпускная линейка в гродненском лицее № 1, где учатся дети 9−11 классов, начинается обычно в 20.00 и длится до позднего вечера. И каждый год вот уже более 20 лет в этом учебном учреждении придумывают что-то новое, неожиданное и необычное — а посмотреть на концерт во дворике лицея собираются местные жители и друзья лицеистов.


 — У нас самая крутая линейка в Беларуси, — смеются выпускники. Что ждет учеников на последнем звонке, в лицее всегда держат в секрете.

Восемь вечера. До начала торжественной части остается минут двадцать. На сцене выступает кавер-бенд, среди детей прогуливаются мимы — кривляются и смешат присутствующих.

В небольшом дворике лицея уже не протолкнуться: учителя, родители, друзья, прохожие и местные жители. А это еще выпускники где-то в классах! Они скоро появятся на крыльце лицея: красивые, улыбчивые, молодые, но немного потерянные. Впереди — новая, пока неизведанная и немного пугающая жизнь.


Они будут по традиции долго говорить слова благодарности своим учителям и родителям. Потом каждый класс выступит перед зрителями: будут петь, танцевать и балагурить — и к выступлению, конечно, привлекут родителей. Когда стемнеет, все вместе станцуют школьный вальс.


Во второй части праздника уже «зажгут» профессионалы. Иногда зажигают в прямом смысле — практически каждый год здесь проводят зрелищные файер-шоу. В этом году зажгли костер, но пришлось быстро потушить — из-за техники безопасности.


Директор обязательно появится в какой-то момент на линейке на каком-нибудь необычном транспорте: ретроавтомобиле, гоночной машине или гироскутере. В этом году вот выехал на самокате.


Линейка в лицее № 1 — главное мероприятие не только для учащихся, но и для жителей окрестных домов. Еще сюда приходят выпускники других школ — говорят, «почувствовать какую- то совсем другую атмосферу». С грустью говорят, что в их учебных заведениях такого нет — а хотелось бы.

Ребята приходят сюда уже не первый год — и вспоминают самое интересное. Например, в прошлом году на крыльце здания лицея устроили танцы на шесте, по двору ходили позолоченные живые скульптуры. В этом году присутствующих развлекали «белые ходоки» — огромные фигуры плавно перемещались между учениками и привлекали внимание местной детворы, которая прибежала посмотреть на необычный концерт. Тема «Игры престолов» вспоминалась на линейке не раз.




— Линейка здесь — это как сравнить цирк дю Солей и какой-нибудь провинциальный шапито, который к нам иногда приезжает, — говорят выпускницы и добавляют, что отличие лицея от других школ в том, что к ученикам здесь относятся, как к взрослым. И линейку придумывают такую, чтобы всем было интересно. — Особенно нам, выпускникам. Это же неправильно — простоять полтора часа, как будто повинность отбываешь, и думать, когда же ты уйдешь отсюда наконец.

— Помните: последний звонок близко, — предупреждает ведущая.

К полуночи все закончилось — и дети ушли в новую, взрослую жизнь. Но в лицей, говорят, вернутся не раз.







 
 
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Линейка в гродненском лицее № 1, где учаться дети 9−11 классов, начинается обычно в 20.00 и длиться до позднего вечера. И каждый год (вот уже более 20 лет) в этом учебном...
 
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