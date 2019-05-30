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И дождь, и солнце. Погода в Гродно в первые выходные лета
31.05.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В субботу и воскресенье на Гродненщине будет и дождливо, и солнечно. И тепло: воздух прогреется до +24°С,
В субботу, 1 июня, переменная облачность, днем и вечером обещают дождь и слабый ветер. Температура воздуха — до +22°С.
В воскресенье, 2 июня, переменная облачность и без осадков. Воздух днем прогреется до +24°С.
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В субботу и воскресенье на Гродненщине будет и дождливо, и солнечно.
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