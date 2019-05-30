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В Центре творчества детей и молодежи летом будет работать лагерь «Непоседы»

31.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

В Сморгонском районном центре творчества детей и молодёжи мальчиков и девочек ждут новые открытия и новые впечатления, а также радостные и теплые эмоции.

Мы приглашаем ребят в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Непоседы»:

1 смена – с 3 по 26 июня;

2 смена – с 1 по 25 июля.

Для мальчишек и девчонок любого возраста на протяжении всего лета будут организованы:

- игровая площадка в Сморгонском РЦТДМ (понедельник, среда в 11.00);

- дворовая площадка на стадионе ГУО «Гимназия г. Сморгони» (понедельник, четверг с 17.00 до 19.00);

- дворовая площадка на стадионе ГУО «СШ №5 г. Сморгони» (вторник с 17.00 до 19.00);

- мини-центр «Спасай-Ка» в Сморгонском РЦТДМ (вторник, четверг в 16.00);

- дискотека (актовый зал Сморгонского РЦТДМ) (пятница с 16.00 до 17.00);

- день открытых дверей – каждый первый вторник месяца с 10.00 до 17.00;

- день сельского школьника – каждая среда в 11.00 (игровые программы, мастер-классы);

- занятия кружков, экскурсии по выставочному залу, мастер-классы – ежедневно с 9.00 до 20.00.

Мы ждём вас по адресу: г. Сморгонь, ул. Чапаева, 9, Сморгонский районный центр творчества детей и молодёжи. Расписание кружков и другую информацию можно найти на сайте учреждения, а также узнать по телефонам: 3-81-52, 3-14-04.

 
 
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В Сморгонском районном центре творчества детей и молодёжи мальчиков и девочек ждут новые открытия и новые впечатления, а также радостные и теплые эмоции.
 
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