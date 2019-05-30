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В Центре творчества детей и молодежи летом будет работать лагерь «Непоседы»
31.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
В Сморгонском районном центре творчества детей и молодёжи мальчиков и девочек ждут новые открытия и новые впечатления, а также радостные и теплые эмоции.
Мы приглашаем ребят в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Непоседы»:
1 смена – с 3 по 26 июня;
2 смена – с 1 по 25 июля.
Для мальчишек и девчонок любого возраста на протяжении всего лета будут организованы:
- игровая площадка в Сморгонском РЦТДМ (понедельник, среда в 11.00);
- дворовая площадка на стадионе ГУО «Гимназия г. Сморгони» (понедельник, четверг с 17.00 до 19.00);
- дворовая площадка на стадионе ГУО «СШ №5 г. Сморгони» (вторник с 17.00 до 19.00);
- мини-центр «Спасай-Ка» в Сморгонском РЦТДМ (вторник, четверг в 16.00);
- дискотека (актовый зал Сморгонского РЦТДМ) (пятница с 16.00 до 17.00);
- день открытых дверей – каждый первый вторник месяца с 10.00 до 17.00;
- день сельского школьника – каждая среда в 11.00 (игровые программы, мастер-классы);
- занятия кружков, экскурсии по выставочному залу, мастер-классы – ежедневно с 9.00 до 20.00.
Мы ждём вас по адресу: г. Сморгонь, ул. Чапаева, 9, Сморгонский районный центр творчества детей и молодёжи. Расписание кружков и другую информацию можно найти на
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В Сморгонском районном центре творчества детей и молодёжи мальчиков и девочек ждут новые открытия и новые впечатления, а также радостные и теплые эмоции.
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