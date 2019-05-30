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Ведущие радио UNISTAR поделились секретами своей работы

31.05.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Что скрывать, очень многие белорусы начинают свой день в компании ведущих радиопрограмм, заряжаются их позитивом и настраиваются на плодотворную работу. Но далеко не все задумываются над тем, как создается радио. Уникальный шанс познакомиться с радийной «кухней» выдался у борисовских школьников – членов объединения «Юный журналист» ГУДО «Центр творчества детей и молодежи» (руководитель Екатерина Воробьева, ответственный секретарь газеты «Адзінства»).
Приятно удивило, что борисовчан очень радушно встретили на радио Unistar. Экскурсию провел программный директор Александр Найденов. Он познакомил ребят с работой радиоведущих изнутри: показал студию звукозаписи, где некоторые даже смогли попробовать себя и записать небольшую визитку. Очень интересно было наблюдать, как на глазах из начитанного текста и пары фоновых звуков рождаются разные программы, которые привыкли слушать по радио.
– Для того, чтобы быть радиоведущим, иногда недостаточно просто уметь красиво читать текст, нужно знать, как его правильно составить, не лишними будут и навыки работы в программах по сведению звука. Ну и, конечно, очень важно, чтобы у человека был широкий кругозор – в противном случае он не сможет работать в прямом эфире, – делился советами Александр Найденов.
Еще немного понаблюдав за тем, как создаются программы, школьники отправились в студию, где в прямом эфире, как пчелка, трудился большой профессионал своего дела – Вадим Савин. Он был рад видеть столько заинтересованных глаз, поэтому во время звучания музыкальных композиций с удовольствием поделился своим опытом. Понаблюдав за работой радиоведущего, прочувствовав позитив и энергию, которые Вадим дарит слушателям, ребята решили узнать, как ему удается всегда оставаться таким позитивным.
– Чаще всего, приходя в студию, я становлюсь актером. Но бывают и другие ситуации: нет настроения, плохо себя чувствуешь, и тогда приходится «натягивать» улыбку. Случается, что и слушатели делятся с тобой позитивом. Как-то я заболел, были проблемы с голосом, но все равно нужно было вести эфир. Тогда я получил множество сообщений от неравнодушных слушателей, мол, Вадим, отдохни ты уже немного. Это было очень приятно, – рассказал Вадим Савин.
Борисовским школьникам так понравилась экскурсия, что не хотелось уходить. Каждый смог сфотографироваться с Вадимом и Александром, взять автографы. Даже направляясь домой, ребята бурно обсуждали увиденное и услышанное. Они активно делились своими впечатлениями, а кто-то сказал: «Я обязательно стану радиоведущим».

Ульяна ШЛЫКОВИЧ, член объединения «Юный журналист» ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Борисовского района»

 
Теги: знакомства
 
 
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«Доброе утро всем тем, кто уже едет по своим делам и настроился на продуктивную работу…» – примерно такими словами приветствуют слушателей радиоведущие Unistar.
 
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