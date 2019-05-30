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Дети приграничья-2019

31.05.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Дети приграничья-2019
Дети приграничья-2019
Дети приграничья-2019
Дети приграничья-2019
22 мая на базе Ольманской средней школы прошла военно-спортивная игра «Дети приграничья-2019»,  приуроченная ко Дню пограничника и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Организаторами встречи выступили Столинский РК ОО «БРСМ» и пограничная комендатура «Речица».
Открыл мероприятие первый секретарь РК ОО «БРСМ» Вадим Заруба. Заместитель начальника по идеологической работе заставы «Ольманы» Владимир Жлабо обратил внимание на то, что военно-спортивная игра набирает все большую популярность среди молодежи. Он поблагодарил участников данной встречи за их стремление к здоровому образу жизни и пожелал командам удачи.
В мероприятии приняла участие допризывная молодежь из шести учреждений образования района. Конкурсная програма была не из легких, да и за ходом соревнований пристально следили члены жюри. За каждое нарушение – штраф – дополнительное время для команды.
Эстафеты были направлены на то, чтобы сплотить ребят, научить их работать сообща. В результате самыми ловкими, меткими, быстрыми и выносливыми оказались ребята средней школы № 3 р. п. Речица, которые получили кубок победителя. Второе место за командой-хозяйкой – Ольманской средней школой. Третье место завоевали ребята Стружской средней школы. На четвертом месте оказалась команда Вороневской СШ, на пятом – СШ № 2 р. п. Речица и на шестом – Теребежовская СШ.

Людмила КАСПЕРОВИЧ
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22 мая на базе Ольманской средней школы прошла военно-спортивная игра «Дети приграничья-2019»,  приуроченная ко Дню пограничника и 75-летию освобождения Беларуси
 
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