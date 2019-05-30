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С 3 по 7 июня в некоторых объектах и жилых домах Столина отключат горячую воду

31.05.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

С 3 по 7 июня в некоторых объектах и жилых домах Столина отключат горячую воду
В связи с проведением ремонтных работ на магистральном участке тепловых сетей по ул. Терешковой в г. Столине будет прекращена подача горячего водоснабжения с 3 по 7 июня 2019 года на следующих объектах и в жилых домах, расположенных по адресу:
г. Столин, ГУДО «Столинский ясли-сад №1»;
г. Столин, УО «Столинский ГПЛ СП»;
г. Столин, ул. Терешковой, 13, 15, 17, 17Е, 19, 19А, 19В, 21, 23, 23А, 25;
г. Столин, ул. Ульянова, 44, 44А, 44Б, 44В, 44Г, 46, 48;
г. Столин, ул. Гагарина, 11, 11А, 11Б, 17, 18, 19, 21, 23, 40;
г. Столин, ул. Дзержинского, 121А, 121Б;
г. Столин, ул. Толстого, 62А;
г. Столин, ул. Интернациональная, 57.
Тел. 115.
КУМПП «Столинское ЖКХ»

 
 
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В связи с проведением ремонтных работ на магистральном участке тепловых сетей по ул. Терешковой в г. Столине будет прекращена подача
 
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