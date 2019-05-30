С 3 по 7 июня в некоторых объектах и жилых домах Столина отключат горячую воду

Источник материала: Навiны Палесся



В связи с проведением ремонтных работ на магистральном участке тепловых сетей по ул. Терешковой в г. Столине будет прекращена подача горячего водоснабжения с 3 по 7 июня 2019 года на следующих объектах и в жилых домах, расположенных по адресу:

г. Столин, ГУДО «Столинский ясли-сад №1»;

г. Столин, УО «Столинский ГПЛ СП»;

г. Столин, ул. Терешковой, 13, 15, 17, 17Е, 19, 19А, 19В, 21, 23, 23А, 25;

г. Столин, ул. Ульянова, 44, 44А, 44Б, 44В, 44Г, 46, 48;

г. Столин, ул. Гагарина, 11, 11А, 11Б, 17, 18, 19, 21, 23, 40;

г. Столин, ул. Дзержинского, 121А, 121Б;

г. Столин, ул. Толстого, 62А;

г. Столин, ул. Интернациональная, 57.

Тел. 115.

КУМПП «Столинское ЖКХ»