Предложение об отвязке уплаты дорожного сбора от техосмотра не поддержано - Кийко

Источник материала: БелТА

Дмитрий Кийко. Фото из архива

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предложение об отвязке уплаты дорожного сбора от техосмотра не поддержано. Идет работа над альтернативными вариантами, сообщил сегодня журналистам замминистра финансов Дмитрий Кийко, передает корреспондент БЕЛТА.

Замминистра проинформировал, что "предложение правительства об отвязке уплаты дорожного сбора от техосмотра пока не нашло поддержки". "Сейчас мы работаем над альтернативными вариантами, в том числе прорабатываем вопрос возможного включения государственной пошлины в цену автомобильного топлива", - сказал он.

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