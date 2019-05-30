ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Он незаконный, необоснованный». Академик Белецкий просил Верховный суд изменить приговор

31.05.2019 11:02 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В феврале 2019 года известного ученого, академика, лауреата Госпремии, известного врача Александра Белецкого взяли под стражу прямо в зале Мингорсуда. Его признали виновным по ч. 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном) и приговорили к 7,5 года лишения свободы. Сегодня Верховный суд рассмотрел апелляционную жалобу академика. Выслушав все стороны, коллегия по уголовным делам оставила приговор без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.


Александр Белецкий в Мингорсуде в феврале 2019 года

Сегодня на рассмотрение апелляционной жалобы в Верховный суд пришли прокурор Сергей Гиргель, адвокаты обвиняемого Сергей Буякевич, Мария Северин и родственники врача. Самого Александра Белецкого на заседание не доставляли.

Как указано в апелляционной жалобе врача, он просит приговор отменить, а уголовное преследование в отношении него прекратить. Академик считает: ни одна из сумм, которую ему передавали, не является взяткой, это были подарки. Например, он не знал, что в пакете со спиртным лежат деньги, обнаружил их только через неделю.

Как сегодня прозвучало в Верховном суде, в доход государства с Белецкого взыскано 16 278 рублей 10 копеек. А по приговору Мингорсуда, он не только ближайшие 7,5 лет проведет в колонии в условиях усиленного режима, но у него также будет конфисковано все имущество: 354 600 долларов, 65 тысяч евро, 126 595 долларов, находящихся на банковском счете, 15 тысяч долларов в виде облигаций, квартира в Минске, дом в Ратомке, гараж и автомобиль.


— Моему подзащитному назначено весьма строгое наказание, - говорит адвокат Мария Северин. — Приговор незаконный, необоснованный, суд не учел обстоятельства, которые могли повлиять на приговор. (…) Вина Белецкого не доказана и не нашла подтверждения в судебном заседании.

По словам защитника, с взяткодателем и директором «Медисферы» Борисом Рачинским врач был знаком более 25 лет, у них были приятельские отношения. Они никогда не обсуждали договоры, а только «бытовые вопросы».

— Белецкий деньги воспринимал как подарки от человека, с которым давно знаком, — отмечает адвокат Сергей Буякевич.

Он обращает внимание Верховного суда на «безупречные характеристики» Александра Валентиновича, на то, что он академик, заслуженный деятель, имеет госнаграду.

— Такой человек не мог совершить таких преступлений, которые ему инкриминируют, — заявляет Буякевич.

Защитник напоминает: для осужденных за коррупцию, не предусмотрена амнистия, после подписания нового декрета президента они не могут больше рассчитывать на условно-досрочное освобождение.

— Это возлагает на правоохранительные органы и суды особую ответственность за соблюдение норм уголовно-процессуального законодательства. Цена ошибки возрастает пропорционально назначенному наказанию. За каждым приговором стоит судьба человека, судьба его близких, семьи. Прошу приговор отменить, Белецкого из-под стражи освободить, - обращается к судебной коллегии по уголовным делам защитник Сергей Буякевич.

Позиция прокурора Сергея Гиргеля остается неизменной: академик виновен в получении взятки и должен понести ответственность.

После этого коллегия удалилась в совещательную комнату, а через 40 минут огласила: приговор оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения.


Напомним, 61-летний академик, лауреат Госпремии, известный врач и директор РНПЦ травматологии и ортопедии Александр Белецкий был задержан летом 2018 года и пробыл под стражей до 3 января 2019 года. Он не стал отрицать в суде, что получал суммы в 4 тысячи евро и 3 тысячи долларов. Правда воспринимал он деньги как подарок и не считал это преступлением.

— Первый раз Рачинский (директор «Медисферы» — Прим. TUT.BY) пришел в конце 2016 года поздравить с Новым годом. Принес бумажный пакет Siemens, в нем лежали календарики, ежедневники, новогодние шарики. Пакет обнаружил не сразу, потом уже увидел в нем тысячу евро, — вспоминал в суде академик Александр Белецкий. — Я не побежал, не отдал, неправильно поступил. Воспринимал это как новогодний подарок. Теперь уже знаю, если есть и приятельские отношения, и хозяйственные, то это уже взятка.

Как рассказывал в Мингорсуде обвиняемый, спонсорская помощь помогла выйти травматологии на международный уровень. Например, одна из взяток была потрачена на конгресс в Барселоне, в состав белорусской делегации входило 12 человек. Во время суда Белецкий раскаялся и говорил, что нужно было «идти в милицию с конвертом», но он этого не сделал.

Кстати, сами взяткодатели на суде отмечали: Александр Белецкий денег не просил, это была их личная инициатива. Например, директор «Медисферы» просто благодарил врача «за сотрудничество, за отношения» или же поздравлял с Новым годом.

— На моем месте мог быть любой. Когда в июне пошли задержания, такое ощущение, что включился печатный станок, пошли оплаты и без задержек. Система создала систему внутри, чтобы я ходил с протянутой рукой, чтобы Белецкий просил. Так что случилось за это время? Бюджет остался таким же. В Минздраве не обращали раньше внимания на это, очень удобная позиция, — рассказывал в феврале 2019 года Борис Ранчинский.

После приговора Мингорсуда друг Александра Белецкого сказал:

— Это человек высоких моральных качеств. Он однозначно принес бы на свободе больше пользы. А там будет потерянное время как для человека, так и для страны.

Александр Белецкий — уникальный врач. Он известный ученый и академик. У него более 450 печатных работ, в том числе 16 монографий, из них восемь изданы за границей. За свою профессиональную жизнь он подготовил четырех докторов и шесть кандидатов медицинских наук. В октябре 2018 года, пока Александр Белецкий находился в СИЗО, его наградили медалью НАН. Он вырос в семье врачей и всю жизнь был детским ортопедом. Провел 4000 высокотехнологических сложных операций.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В феврале 2019 года известного ученого, академика, лауреата Госпремии, известного врача Александра Белецкого взяли под стражу прямо в зале Мингорсуда. Его признали...
 
Новости дня
Новости общества
 
Предложение об отвязке уплаты дорожного сбора от техосмотра не поддержано - Кийко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика