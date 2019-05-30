Учащаяся Мышковичской СШ — обладатель диплома областного конкурса компьютерной графики

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Учащаяся 9 класса Мышковичской СШ Елизавета Ремненок стала обладателем диплома областного конкурса компьютерной графики. Об этом сообщила заместитель директора по учебной работе учреждения образования Светлана Калиниченко.

«Профессия будущего» — под таким названием проходил этот конкурс, инициаторами которого выступили МГУ им.А.А.Кулешова и Могилевский государственный институт развития образования. Его цель — развитие творческого потенциала учащихся, привлечение их к активному использованию информационных технологий в практической деятельности. Участникам предстояло пройти два этапа: заочный и заключительный (очный).

По результатам первого этапа в номинации «Компьютерный рисунок» Елизавета получила диплом

I степени за рисунок «Уборщик» и была приглашена на заключительный этап, который состоялся в МГУ им.А.А.Кулешова.

Тему рисунка Лиза выбрала неслучайно, ведь проблема загрязнения планеты мусором сегодня очень актуальна и останется таковой до тех пор, пока человечество не изобретет новые методы утилизации стеклянного, пластмассового и прочих видов мусора, которые позволят навсегда покончить с мусорным загрязнением.

На втором этапе конкурса Лиза успешно справилась с тестом на тему «Компьютерная графика», набрав 93,3% из 100%, а затем продемонстрировала свои способности в творческом конкурсе. В итоге учащаяся была награждена дипломом III степени и ценным подарком.