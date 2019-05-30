ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Учащаяся Мышковичской СШ — обладатель диплома областного конкурса компьютерной графики

31.05.2019 — Новости Общества | Кировец  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кировец

Учащаяся Мышковичской СШ — обладатель диплома областного конкурса компьютерной графики


Учащаяся Мышковичской СШ — обладатель диплома областного конкурса компьютерной графики

Учащаяся 9 класса Мышковичской СШ Елизавета Ремненок стала обладателем диплома областного конкурса компьютерной графики. Об этом сообщила заместитель директора по учебной работе учреждения образования Светлана Калиниченко.

«Профессия будущего» — под таким названием проходил этот конкурс, инициаторами которого выступили МГУ им.А.А.Кулешова и Могилевский государственный институт развития образования. Его цель — развитие творческого потенциала учащихся, привлечение их к активному использованию информационных технологий в практической деятельности. Участникам предстояло пройти два этапа: заочный и заключительный (очный).

По результатам первого этапа в номинации «Компьютерный рисунок» Елизавета получила диплом
I степени за рисунок «Уборщик» и была приглашена на заключительный этап, который состоялся в МГУ им.А.А.Кулешова.

Тему рисунка Лиза выбрала неслучайно, ведь проблема загрязнения планеты мусором сегодня очень актуальна и останется таковой до тех пор, пока человечество не изобретет новые методы утилизации стеклянного, пластмассового и прочих видов мусора, которые позволят навсегда покончить с мусорным загрязнением.

На втором этапе конкурса Лиза успешно справилась с тестом на тему «Компьютерная графика», набрав 93,3% из 100%, а затем продемонстрировала свои способности в творческом конкурсе. В итоге учащаяся была награждена дипломом III степени и ценным подарком.

 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Учащаяся 9 класса Мышковичской СШ Елизавета Ремненок стала обладателем диплома областного конкурса компьютерной графики. Об этом сообщила заместитель...
 
Новости дня
Новости общества
 
До +26°С ожидается в Беларуси 1 июня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика