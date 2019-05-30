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Сегодня Всемирный день без табака

31.05.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Сегодня Всемирный день без табака

Ежегодно 31 мая отмечается Всемирный день без табака. В 2019 году он посвящен теме «Табак и здоровье легких». Об этом рассказали в УЗ «Кировский районный Центр гигиены и эпидемиологии».

В целях реализации положений Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака в Республике Беларусь, государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2016–2020 годы, а также в связи с проведением 31 мая 2018 года Единого дня здоровья «Всемирный день без табака», в период с 31 мая по 21 июня проводится республиканская антитабачная информационно-образовательная акция «Беларусь против табака» под девизом «Табак и здоровье легких».
Цель данной акции — повышение осведомленности населения в отношении связи между табакокурением и болезнями легких, которые являются основной причиной смерти в мире, а также профилактика потребления табака.
Мероприятия, проводимые в рамках акции – это одна из возможностей обратить внимание на проблему курения, продолжить формирование у населения нетерпимого отношения к курению и недопущения курения в общественных местах.

 
 
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Ежегодно 31 мая отмечается Всемирный день без табака. В 2019 году он посвящен теме «Табак и здоровье легких». Об этом рассказали в УЗ «Кировский районный...
 
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