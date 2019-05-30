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Сколько можно выпить и сесть за руль? Объясняем за минуту
31.05.2019 11:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Представьте ситуацию: вы отдохнули с друзьями в баре и немного выпили. Чувствуете себя трезвым и собранным, чтобы поехать домой на машине, но страх остаться без прав не дает покоя? Журналист TUT.BY Аня Ермаченок расскажет, сколько можно (или нельзя?) выпить, чтобы вести машину безопасно.
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Сколько выпить, чтобы поездка не обернулась бедой или крупным штрафом?
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