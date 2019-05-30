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Для ветеранов таможенной службы из Сморгонского района в праздник организованы сразу три экскурсии в пункты пропуска

31.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

Вчера в разных уголках Гродненской области собрались ветераны таможенной службы в свой почетный праздник на мероприятиях, организованных для них Гродненской региональной таможней. Сразу три экскурсии в современные пункты пропуска совершили таможенники в отставке.

На белорусско-польской границе ветераны посетили обновленные «Брузги», где начальник таможенного поста Сергей Алещенко продемонстрировал новшества в рамках реконструкции одного из крупнейших белорусских пунктов пропуска, а также современную технику, полученную в рамках международной китайской помощи. 

Ветераны из Лидского и Вороновского районов, посетили пункт пропуска «Бенякони» на белорусско-литовской границе. Начальник поста Владимир Зинкевич продемонстрировал возможности современного пункта пропуска, в том числе технические средства, позволяющие более эффективно проводить таможенный контроль.

Для ветеранов в отставке, проживающих в Сморгонском, Островецком, Ошмянском районах экскурсию по территории транспортно-логистического центра провела начальник таможенного поста «Ошмянский» Леонарда Локтева. Она рассказала о преимуществах такого центра, расположенного которого вблизи пункта пропуска «Каменный Лог» напрямую влияет на транзитную привлекательность страны.

После экскурсий ветераны смогли пообщаться, традиционно поделиться воспоминаниями, поговорить о своей жизни.

Не остались без внимания и те ветераны, которые не смогли по состоянию здоровья встретиться вместе со всеми. Сотрудники таможни посетили их на дому с цветами и сладкими подарками.

Поздравил ветеранов и начальник Гродненской региональной таможни. Андрей Ковальчук отметил безусловную важность преемственности поколений, которая присутствует в таможне.

«Благодарю Вас за профессионализм и тот неоценимый вклад в таможенное дело, опыт и добрые традиции, которые мы чтим и приумножаем»,  - отметил Андрей Николаевич. «Крепкого здоровья и долголетия Вам, дорогие ветераны! Мира, добра и благополучия Вашим родным и близким», - пожелал ветеранам начальник таможни. 

Для ветеранов таможенной службы из Сморгонского района в праздник организованы сразу три экскурсии в пункты пропуска

Для ветеранов таможенной службы из Сморгонского района в праздник организованы сразу три экскурсии в пункты пропуска

Для ветеранов таможенной службы из Сморгонского района в праздник организованы сразу три экскурсии в пункты пропуска

Для ветеранов таможенной службы из Сморгонского района в праздник организованы сразу три экскурсии в пункты пропуска

Для ветеранов таможенной службы из Сморгонского района в праздник организованы сразу три экскурсии в пункты пропуска

Для ветеранов таможенной службы из Сморгонского района в праздник организованы сразу три экскурсии в пункты пропуска

Для ветеранов таможенной службы из Сморгонского района в праздник организованы сразу три экскурсии в пункты пропуска

Для ветеранов таможенной службы из Сморгонского района в праздник организованы сразу три экскурсии в пункты пропуска

Для ветеранов таможенной службы из Сморгонского района в праздник организованы сразу три экскурсии в пункты пропуска

Для ветеранов таможенной службы из Сморгонского района в праздник организованы сразу три экскурсии в пункты пропуска

 
 
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Вчера в разных уголках Гродненской области собрались ветераны таможенной службы в свой почетный праздник на мероприятиях, организованных для них Гродненской...
 
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