ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

До +26°С ожидается в Беларуси 1 июня

31.05.2019 11:30 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

До +26°С ожидается в Беларуси 1 июня
Фото из архива

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 26 градусов тепла ожидается в Беларуси 1 июня, местами грозы, слабый туман, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По данным синоптиков, в первый день лета в Беларуси будет переменная облачность. Ночью по северо-западу, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, западный 3-8 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 8-13 градусов, днем - 20-26 градусов.-0-

Прогноз погоды на неделю

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 26 градусов тепла ожидается в Беларуси 1 июня, местами грозы, слабый туман, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
 
Новости дня
Новости общества
 
Они бросили курить и не жалеют об этом. А ты?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • дорогие спортивные костюмы мужские в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика