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До +26°С ожидается в Беларуси 1 июня
31.05.2019 11:30 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 26 градусов тепла ожидается в Беларуси 1 июня, местами грозы, слабый туман, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
По данным синоптиков, в первый день лета в Беларуси будет переменная облачность. Ночью по северо-западу, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, западный 3-8 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит плюс 8-13 градусов, днем - 20-26 градусов.-0-
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31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 26 градусов тепла ожидается в Беларуси 1 июня, местами грозы, слабый туман, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
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