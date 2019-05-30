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Сотрудник сельского исполкома в Мядельском районе подстрекал к даче взяток, а деньги оставлял себе

31.05.2019 11:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минской области будут судить 61-летнего сотрудника одного из сельских исполкомов Мядельского района. По версии следствия, он подстрекал предпринимателя к даче взяток, чтобы потом забрать эти деньги себе. Подробности сообщает областная прокуратура.

Обвиняемым оказался 61-летний ведущий специалист одного из сельских исполкомов Мядельского района.

По версии следствия, летом 2014-го учредитель одного из ЧУП приобрел у фигуранта АЗС — при условии, что земля площадью 1,6 га у станции тоже будет ему принадлежать. Там коммерсант хотел реконструировать станцию и построить придорожный сервис.

Чтобы решить вопрос с землей «сотрудник сельского исполкома ввел учредителя ЧУП в заблуждение относительно своих знакомств и намерения передать в интересах последнего взятку должностным лицам», рассказал зампрокурора Минской области Александр Белицкий.

Подозревают, что за это с июля 2014-го по декабрь 2017-го сотрудник сельисполкома обманом уговорил учредителя ЧУП передать через него 30 тысяч долларов взяток якобы для сотрудников Минского облисполкома и «Проектного института «Белгипрозем». В итоге получил на руки 23 тысячи и распорядился ими по своему желанию.

В декабре 2017-го учредитель ЧУП получил уведомление от районного исполкома, что ранее выделенный ему участок изымается из оборота из-за нарушений условий аренды. И сотрудник сельского исполкома снова предложил свои услуги «посредника», чтобы вернуть участок, снова за взятки суммой в 30 тысяч долларов. В течение года он получил 1700 евро, а еще 12 тысяч долларов — не успел, так как был задержан в тот момент.

Всего за несколько лет специалист получил от учредителя ЧУП как минимум 25 тысяч долларов.

Действия работника квалифицированы как подстрекательство к даче взяток и покушение на мошенничество. Фигурант остается под стражей в ожидании суда.

 
Теги: знакомства
 
 
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Теперь 61-летний сотрудник исполкома находится под стражей в ожидании суда.
 
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