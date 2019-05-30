«Ждем, что выступит Лукашенко». Как «отрывались» на республиканском последнем звонке в Орше

Источник материала: Tut.by

В этом году республиканский последний звонок прошел в Орше. На праздник пригласили 1700 лучших выпускников со всей страны. Хедлайнером — был российский певец Алексей Воробьев. И хотя до дискотеки ребята признавались, что ждали Басту, Макса Коржа и Тиму Белорусских, Воробьеву подпевали так, словно несколько недель слушали их на «репите».





В Орше есть традиция: каждую весну на линейку все выпускницы наряжаются в советскую школьную форму. Четверг, 30 мая, не исключение. На улицах и переулках часто встречаются девушки в коричневых платьях, поверх которых повязаны белые передники.



Им машут, их поздравляют и даже просят сфотографироваться.

Ближе к 17 часам маршрут у всех нарядных 11-классниц совпадает. С одноклассниками мальчишками они направляются к Ледовой арене. Вечером здесь празднуют республиканский последний звонок.





— Когда мне было пятнадцать лет, я копил на новенький мопед, — поют, пока колонной идут ребята из СШ № 21 Орши. Красный цвет светофора сменяет зеленый, а куплет Ляписов — припев из песни Тимы Белорусских.

— Незабудка твой любимый цветок/ Воздушный поцелуй станет самым горьким, — подхватывают в один голос ребята.





Республиканский последний звонок в этом году проходит второй раз. Стоя у Ледовой арены, понимаешь, у праздничного дресс-кода правило одно: должно быть удобно. Поэтому кто-то в советской форме, кто-то в джинсах, а кто-то — в вечернем платье и на каблуках.





В 2018-м самые-самые 11-классники съезжались в Минск , почему в 2019-м их позвали в Оршу, версии расходятся. Первая, неофициальная: «Недалеко родина президента, а из Орши теперь всей страной делают город-сад», вторая — неофициальная: «В 2019-м Оршу выбрали молодежной столицей Беларуси, а значит тусоваться будут здесь».





— Мы из Ганцевичей, мы — из Толочина, я из Могилева, — представляются ребята, кто откуда.

В цифрах гостевая география выглядит так: по 100 человек из Брестской, Гродненской, Гомельской, Могилевской, Минской областей, 200 выпускников из Минска и 1000 — из Витебского региона.

«Когда услышала, что к нам приезжает Алексей Воробьев, решила: это „утка“»

Алина, Лиза, Даша, Егор из Ганцевичского района. Они одни из тех, кто дольше всех добирался до праздника. Выехали в пять утра, на месте были ближе к полудню. На вопрос, устали ли, отвечают: «Нет!».

В Орше рябят заселили в общежитие. На завтра, после праздника, их ждет еще экскурсия по городу, а потом домой. Вернутся домой, говорят, в пятницу во второй половине дня, а в субботу уже первый экзамен.





— Не боитесь, что не успеет отдохнуть?

— Нет, мы выносливые.

А мы добавляем: и умные. Алина, например, пока ехала, решала ЦТ по русскому. Сейчас — это легко, даже книжку брать не нужно. Все есть в телефоне.

— А кого из артистов ждете?

— Президента, — подключается к разговору выпускница Полина.

— Неожиданно.



Министр культуры Юрий Бондарь и министр образования Игорь Карпенко

— Почему? На выступление музыкантов можно купить билет, а на мероприятие, где присутствует президент, попасть не так просто, — объясняет она.

Если же говорить о музыке, то список артистов на этом республиканском выпускном такой: Дядя Ваня, Лера Яскевич, «Без Билета», «Naviband», «Дрозды» и главный гость вечера — Алексей Воробьев.





Ребята говорят, что хотели услышать Басту, Тиму Белорусских, Макса Коржа, Веру Брежневу и, что неожиданно, исполнительницу шансона российскую группу «Воровайки». Но никого из этого списка на последнем звонке не было.





— А я меломан, люблю разную музыку, — говорит Аня из оршанской гимназии № 2. У девушки волосы заплетены в косички, пирсинг в носу, и она подписана на Воробьева в инстаграм. — Когда услышала, что к нам приезжает Алексей Воробьев, решила: это «утка». Позавчера он еще снимал клип в Америке. Листала его ленту и думала: «Камон, где США, а где Орша». А вчера смотрю его сторис, а он в аэропорту. Говорит: «Лечу в Беларусь. А потом в Оршу». Я прыгала от счастья.



Аня с одноклассником.

— А как можно спеть с Воробьевым? — чуть позже с неожиданным вопросом подходит к нам Дарья Филипченко из Могилева. Аня, как оказалась, далеко не единственная поклонница российского артиста. — Вы ему передайте, что я очень хочу с ним спеть. Какую песню? Да любую, я 12 лет занимаюсь вокалом и знаю все его песни. Как только услышала, что он приезжает в Оршу, стала продумывать план, как с ним выступить.



Дарья Филипченко.

— И что придумала?

— Все пока еще в разработке, — отшучивается девушка.

— А блокнотик для автографа взяла?

— Да я ему и на руке могу дать расписаться.

«В городе ко мне подошел незнакомый человек, сказал, что костюм у меня классный»

Даша и Полина из оршанской СШ № 20 в творчестве Воробьева не так сильны, зато могут рассказать про фишку местных последних звонков — советскую школьную форму.



Даша и Полина (слева направо).

Оказывается, какими бы одинаковыми не казались платья оршанских школьниц, все наряды разные. Отличаются они манжетами, пуговицами, длиной юбки, фартуками. Кто-то дополнил наряд туфлями, кто-то босоножками, а один 11 «А» специально для этого вечера купил конверсы. А что?! Очень стильно.





— Откуда взялась эта традиция, я не знаю, но сестра, которая старше меня на десять лет, тоже в такой же форме на последний звонок ходила, — вспоминает Полина Климова.





Платья, продолжает девушка, берут на прокат, покупают и шьют. Для города, говорит, это настолько привычный наряд, что, когда приходишь к швее и делаешь заказ, она даже не удивляется. Но лучше позаботиться об этом пораньше: чем ближе выпускной, тем выше цена.

— В январе можно было сшить за 50 рублей, я шила месяц назад и заплатила 80, — рассказывает Полина.

— Так еще нормально, я отдала сто, — ремарка от девушки стоящей рядом.

— А вы почему решили в брюках прийти? Спрашиваем у Оли, Варвары и Юлии. Девушки приехали на праздник из Дзержинска.



Оля, Варвара, Юлия (слева направо).

— Нам рекомендовали официально-деловой стиль, — слово за Варварой. — А это рубашка, жакет, галстук или бабочка.

Кстати, модничали на выпускном не только девушки. Знакомимся: Костя Шакунов из оршанской СШ № 13. Среди синих, серых пиджаков, издали приметен его черно-белый в полоску. Школьник признается, что специально подбирал для праздника что-то необычное.



Костя — в центре

А одноклассница дополняет:

— Это потому, что он у нас звезда.

Молодой человек занимается танцами, хочет быть хореографом. Хотя в душе, он, наверное, еще немного и стилист.

— Наряд, который бы мне понравился, я не нашел, — рассказывает он. — Решил: буду шить на заказ. Ткань подобрал сам. По-моему, красиво. Сегодня в городе ко мне подошел незнакомый человек, похвалил, костюм, сказал, у меня классный.

«Не хочется с классной расставаться»

Костюм действительно классный, настроение отличное, официальная часть быстро закачивается, впереди — дискотека.

С собой у ребят пригласительные. На них отмечены места и сектора, но школьники здесь, чтобы отрываться. Поэтому большинство сразу же меняет указанный маршрут — и вместо кресел занимает танцпол. Ребята танцую ногами, руками и даже локтями.





— Как думаете, а почему кто-то из парней и девушек сидит? — спрашиваем у тех, кто активно веселится.

— Отличники, наверное, — в шутку отвечают они и продолжают подпевать артистам.

— А со школой хочется поскорее распрощаться?

— Не хочется с классной расставаться, — отвечают выпускники толочинской СШ № 2 и не скрывают, что уже предложили Светлане Петровне вместе с ними поступать. Согласна она или нет, педагог пока не ответила, но дети не теряют надежду.



У выпускников толочинской школы № 2 средний балл — 9.0

Эти ребята на своем примере доказали: невозможно иногда случается. Ведь в их классе, который заканчивает 24 человека, средний балл примерно 9,0. А еще два медалиста и пять отличников.